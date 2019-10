Le joueur : Harden avait la main chaude

Le réveil est brutal. Maladroit lors de ses trois premières sorties cette saison, James Harden a retrouvé de l’adresse hier soir. Et le résultat est monstrueux : 59 points à 18 sur 32 aux tirs, 6 sur 14 à trois-points, 17 sur 18 aux lancers-francs et 9 passes décisives. Le MVP 2018 a raté son seul lancer en toute fin de match. Mais il a fait un sur deux pour prendre l’ultime avantage sur les Wizards, battus par les Rockets au terme d’un match très, très offensif (159 à 158 pour Houston, sans prolongation).

Harden avait déjà inscrit 40 points au match précédent mais en passant justement son temps sur la ligne. Il était évident qu’il allait finir par régler la mire et faire des dégâts. La défense de Washington, certainement pas la plus solide du championnat, l’a bien aidé. Les Wizards ont survécu dans cette rencontre en faisant preuve d’une adresse insolente – 62% aux tirs et 55% à trois-points. Bradley Beal a marqué 46 points. Mais en vain. La victoire revient à Harden et Westbrook (17 pts, 10 rbds et 12 pds). C’est déjà la troisième en quatre matches pour Houston.

La blessure : Main cassée pour Curry !

C’est le gros coup dur de la soirée pour les Warriors. Encore battus, cette fois-ci par les Suns (110-124), les quintuples finalistes ont perdu Stephen Curry. Le double-MVP a fait une vilaine chute au cours du troisième quart temps. Le premier diagnostic a révélé une fracture de la main. Le joueur va maintenant passer des examens complémentaires pour déterminer la durée de son indisponibilité. La saison s’annonce décidément compliquée pour Golden State.

Le match : Boston revient fort contre Milwaukee

Menés de 19 points à la mi-temps mardi soir, les Celtics ont tout de même battu les Bucks (116-105). Ils étaient métamorphosés au retour des vestiaires, à l’image d’un Kemba Walker auteur de 21 de ses 32 points après la pause. Dans son sillage, Boston a fini le troisième quart temps sur un 26-7 avant d’attaquer le quatrième sur un 11-4. Et voilà que les joueurs de Brad Stevens avaient pris le large (91-80) !

Khris Middleton (26 pts) et ses partenaires ont essayé de revenir au contact. Mais sans réussite. Giannis Antetokounmpo a même perdu son sang froid dans les dernières minutes en faisant une grosse faute sur Marcus Smart puis en écopant d’une technique. Le MVP en titre a marqué 22 points et pris 14 rebonds. Il a aussi enchaîné deux airballs sur la ligne des lancers-francs et il n’est pas parvenu à mener Milwaukee à la victoire contre un concurrent direct à l’Est.

Le chaos : Embiid et Towns en sont venus aux mains

Il y avait une belle affiche à Philadelphie cette nuit. Sixers et Timberwolves, deux des trois équipes invaincues cette saison, s’y affrontaient pour prendre la tête de la NBA. Avec en point d’orgue un duel entre deux pivots All-Stars, Joel Embiid et Karl-Anthony Towns. Il y a bien eu un tête-à-tête. Mais pas celui imaginé. Les deux jeunes hommes se sont battus au cours du troisième quart temps et ils ont tous les deux été éjectés.

Sans leur superstar, les Sixers, qui étaient déjà largement devant au moment de l’altercation, ont déroulé pour décrocher une quatrième victoire de suite (117-95). Embiid avait eu le temps de poster 19 points et 5 rebonds avant d’être renvoyé aux vestiaires. KAT a fini avec 13 points et 6 rebonds. La ligue va désormais se pencher sur cet incident et distribuer des sanctions.

La performance : Mike Conley enfin en réussite

Encore à la recherche de repères après avoir rejoint le Jazz cet été, Mike Conley a enfin eu le déclic contre les Clippers cette nuit. Le meneur a inscrit 29 points et il a distribué 5 passes décisives. Utah a surfé sur cette performance pour prendre le dessus sur Los Angeles (110-96). Mais l’affiche était un peu tronquée avec l’absence de Kawhi Leonard, simplement laissé au repos, et de Paul George, toujours blessé, pour les Clippers.

Les Français : Du temps de jeu pour Ntilikina

Même en l’absence de tous ses autres meneurs, David Fizdale a refusé de lancer Frank Ntilikina dans le cinq majeur des Knicks par crainte "qu’il ait des problèmes de fautes." Le Français a tout de même joué 29 minutes contre le Magic hier soir. Le temps de compiler 7 points, 4 rebonds et 4 passes et… deux fautes.

En revanche, c’est son compatriote Evan Fournier qui a gagné ce match. L’arrière a marqué 14 points pour Orlando et les Floridiens ont fini la partie sur un 16-3 pour l’emporter (95-83). Plus à l’ouest, Rudy Gobert a fait le boulot en calant 13 points et 7 rebonds lors de la victoire du Jazz contre les Clippers.

