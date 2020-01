Le joueur : James Harden a fait souffrir les Nuggets

Pour James Harden, l'année 2019 a fini exactement comme elle avait commencé : avec une sortie offensive de premier plan. Il y a un an, il plantait 43 points contre les Grizzlies pour fêter l’arrivée de 2019. Dans la nuit de mardi à mercredi, il a donc conclu l’année en beauté en claquant 35 pions lors d’une large victoire des Rockets sur les Nuggets (130-104). L’écart est important mais le score a longtemps été serré entre les deux équipes.

Houston a pris le large au début du quatrième quart temps, grâce à un 19-3 initié par 5 points de sa superstar. C’est une belle victoire pour les Texans qui se rapprochent de leurs adversaires directs au classement de la Conférence Ouest. Denver reste deuxième avec 23 succès et 10 revers. Harden et sa bande comptent juste une défaite de plus et sont quatrièmes, en embuscade, dans la roue des Clippers (24 victoires - 11 défaites), nets vainqueurs à Sacramento (87-105).

Le match : Les Spurs viennent à bout des Warriors en prolongation

Si les Warriors, quintuple finalistes, sont encore derniers à l’Ouest, ils deviennent de plus en plus coriaces. Les joueurs de Steve Kerr ont notamment enchaîné quatre succès de suite récemment. Mais ils sont tombés cette nuit. Battus au bout du suspense par les Spurs à San Antonio (117-113). Les deux formations ont eu besoin de cinq minutes de temps supplémentaire pour se départager. En effet, Glenn Robinson III, 25 points, avait arraché la prolongation (100-100) pour Golden State. Mais Dejounte Murray a marqué 7 de ses 15 points après le temps réglementaire pour mener San Antonio à la victoire. Bien que médiocres depuis le début de la saison, les éperons occupent pour l’instant la huitième place à l’Ouest.

La performance : Décisif, Chris Paul fait face à Luka Doncic

Luka Doncic a mis le paquet après avoir été bien gêné par la défense des Los Angeles Lakers au dernier match. Le Slovène a passé ses nerfs sur le Thunder en compilant 35 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. Mais ses Mavericks ont encore perdu (106-101). Ils ont gaspillé une avance de 7 points dans les trois dernières minutes. Ou plutôt, ils ont subi le coup de chaud de Chris Paul. Le vétéran d’Oklahoma City a été brillant dans les moments les plus importants de la rencontre hier soir. Il a inscrit 13 de ses 17 points dans le quatrième quart temps. Dont le panier pour repasser devant au score à 40 secondes de la fin.

L’équipe : Boston est en forme

C’est sans trembler que les Celtics sont allés chercher une nouvelle victoire sur le parquet des Hornets cette nuit. Un succès 92-109, le sixième au cours des sept derniers matches pour la franchise du Massachusetts. Avec trois stars efficaces et productives pour montrer la voie : Jayson Tatum a inscrit 24 points, Kemba Walker en a ajouté 22 et Gordon Hayward 21. Grâce à cette bonne dynamique, Boston occupe maintenant la deuxième place de la Conférence Est avec presque 75% de victoires (23-8).

Dans un match concernant deux autres grosses cylindrées de l'Est, les Pacers ont dominé à domicile des Sixers privés de Joël Embiid (douleur au genou gauche) : 115-97. Enfin, pas de problème pour les champions en titre : les Raptors ont gagné de 20 points face aux Cavaliers ce mardi au Canada (117-97).

Tous les scores

Hornets - Celtics : 92-109

Pacers - Sixers : 115-97

Kings - Clippers : 87-105

Raptors - Cavaliers : 117-97

Rockets - Nuggets : 130-104

Spurs - Warriors : 117-113

Thunder - Mavericks : 106-101