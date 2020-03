Le joueur : James Harden, un gros match qui fait du bien

Enfin un peu d’air. Battus lors de leurs quatre derniers matches, les Rockets ont retrouvé le chemin de la victoire en prenant le dessus sur les Timberwolves cette nuit (117-111). Avec un homme au cœur du succès, James Harden. Le MVP 2018 a planté 37 points pour éviter un nouveau résultat embarrassant à son équipe. En effet, Houston a couru après le score en première mi-temps avant de faire la différence au retour des vestiaires. La manière n’y est pas encore mais le résultat est là.

La surprise : Les Nets font tomber les Lakers

Incertain pour le match d’hier soir en raison d’une douleur à l’aine, LeBron James a finalement tenu son rang. Il a même fini avec 29 points, 12 rebonds et 9 passes. Mais le King a raté le panier le plus important de la partie ! Un layup ouvert pour arracher la prolongation à 9 secondes de la fin du match. Quelques instants plus tard, Anthony Davis (26 pts) a raté un potentiel panier pour la gagne à trois-points à la sirène. Du coup, les Nets ont battu les Lakers de justesse (104-102). Avec 23 points de Spencer Dinwiddie et 22 de Caris LeVert pour Brooklyn.

La performance : Bradley Beal enchaîne les cartons

Depuis qu’il a été snobé de la sélection All-Star en février dernier, Bradley Beal mène une vendetta sur les défenses NBA. Chacune de ses sorties est un calvaire pour ses vis-à-vis. Encore 39 points pour l’artilleur des Wizards hier soir. Avec même la victoire en prime contre les Knicks. Beal a dépassé la barre des 25 unités à 22 reprises lors des 23 derniers matches. Une machine.

Le match : Boston se fait peur contre Indiana

Un parfum de playoffs. C’est l’atmosphère qui se dégageait du choc entre les Celtics et les Pacers, deux des cinq meilleures équipes de la Conférence Est. La hiérarchie a été respectée avec la victoire de Jayson Tatum (30 pts) et de ses coéquipiers (114-111). Mais ils ont douté. Ils ont gaspillé une avance de 19 points pour finalement s’imposer sur le fil avec notamment un panier salvateur de Marcus Smart – avec la planche ! – en fin de partie. Gordon Hayward a compilé 27 points et 10 rebonds. Côté Pacers, prestation complète de Domantas Sabonis, auteur de 28 points, 9 rebonds et 8 passes. Avec ce succès, Boston a assuré sa qualification en playoffs.

Le retour : LaMarcus Aldridge précieux pour sa reprise

Absent lors des six derniers matches, LaMarcus Aldridge a été efficace dès son retour sur les terrains. 24 points pour porter les Spurs lors du derby texan contre les Mavericks (119-109). Une victoire malgré 38 points de Luka Doncic.

Les Français : Frank Ntilikina a fait le match de sa vie !

Frank Ntilikina est irrégulier mais il est certain qu’il a le talent pour peser en NBA. Et il l’a prouvé cette nuit. L’ancien strasbourgeois a fait le meilleur match de sa jeune carrière en cumulant 20 points et 10 passes décisives en sortie de banc. Il a été adroit (6 sur 9 aux tirs, 3 sur 5 à trois-points), il a été agressif et il a joué juste. Les Knicks ont marqué 17 points de plus que les Wizards quand il était sur le parquet. On espère que son coach a capté le message.

Tous les scores

Pacers – Celtics : 111-114

Wizards – Knicks : 122-115

Bulls – Cavaliers : 108-105

Rockets – Timberwolves : 117-111

Grizzlies – Magic : 115-120

Spurs – Mavericks : 119-109

Trail Blazers – Suns : 121-105

Warriors – Clippers : 107-131

Lakers – Nets : 102-104