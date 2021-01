James Harden et les Houston Rockets étaient arrivés au point de non-retour mardi soir. Mercredi, le barbu le plus célèbre de la Ligue a fait ses valises et s'envole pour Brooklyn. L'information a été dévoilée par ESPN. L'arrière All Star rejoint son ancien coéquipier d'Oklahoma City, Kevin Durant, et Kyrie Irving, pour former un trio qui a de l'allure. Harden souhaitait ardemment rejoindre les Nets et ces derniers ont payé le prix fort pour acquérir le MVP de la saison régulière 2018.