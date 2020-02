Le match : Harden et les Rockets viennent à bout des Pelicans

L’affiche de la soirée opposait les Rockets de James Harden aux Pelicans du phénomène Zion Williamson. Si les deux formations ont manqué de réussite, elles ont proposé une rencontre bien agréable, engagée jusqu’au bout. Avec la victoire finale des Texans (117-109), portés par les 40 points, 10 rebonds et 9 passes de leur superstar. Harden, qui a connu quelques matches très délicats le mois dernier, a fait exploser la défense adverse à coup de step-backs à trois-points (7 sur 15 derrière l’arc). Russell Westbrook et Ben McLemore l’ont bien épaulé avec 22 points chacun. New Orleans a été dans le match tout du long avant de craquer dans les cinq dernières minutes, malgré les 21 points et 10 rebonds de Williamson. Le premier choix de la draft 2019 a joué 32 minutes, son plus haut total depuis ses débuts officiels il y a un peu moins de deux semaines.

Les Français : L’orgueil de Sekou Doumbouya

Critiqué publiquement par son coach Dwyane Casey et mis à l’écart lors du dernier match, Sekou Doumbouya a été relancé dans le cinq majeur . Et il a profité de l’opportunité pour s’illustrer. Le plus jeune joueur du championnat a été un membre actif du retour en force des Pistons – menés de 21 points par les Nuggets mais vainqueurs en prolongation (128-123). Il a fini avec 17 points en 35 minutes. Une prestation solide qui fait du bien pour la confiance. Lui aussi titulaire, mais avec Phoenix, Elie Okobo a été plus discret que son jeune compatriote. 2 points et 4 passes en 26 minutes pour l’ancien meneur de Pau-Orthez.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo en promenade

Battus lors du dernier match, les Bucks se devaient de réagir lors de la réception des Suns. Ils se sont vite mis en jambes. Bien lancée par leur MVP Giannis Antetokounmpo, la franchise du Wisconsin a décroché un succès facile (129-108). Le Grec a manqué d’adresse (10 sur 21 aux tirs, 9 sur 16 aux lancers-francs) mais il a dominé ses adversaires dans tous les compartiments du jeu. 30 points, 19 rebonds et 9 passes à l’arrivée. Milwaukee reprend donc sa marche en avant et reste toujours en tête de la NBA avec 42 victoires en 49 matches.

La performance : Nikola Jokic, 39 points et un triple-double

Trois matches en quatre jours, ça use. Le rythme infernal des rencontres enchainées a eu raison des Nuggets, battus par les Pistons après prolongation (123-128) et malgré une avance de 21 points en début de partie. La fatigue a pris le dessus. Mais Nikola Jokic, superstar de Denver, a tout donné. L’intérieur serbe a inscrit 39 points, en plus de ses 10 rebonds et 11 passes décisives. Son trois-points à 29 secondes de la fin du match a entretenu l’espoir d’un retour in-extremis de Denver mais Detroit a tenu bon. Du côté des Pistons, Andre Drummond a compilé 21 points et 17 rebonds avant de sortir pour six fautes. Reggie Jackson a ajouté 20 points.

Le rookie : 31 points pour Terence Davis

Non drafté et déniché par les Raptors, qui ont décidément du flair, Terence Davis a réussi le meilleur match de sa carrière ce soir. 31 points (12 sur 15 aux tirs, 6 sur 7 à trois-points) contre les Bulls, avec en prime la onzième victoire consécutive des champions en titre.

La statistique : 9

Comme le nombre de blocks de Brook Lopez ce soir. Ça c’est de la protection du cercle.

Tous les scores

Pistons - Nuggets : 128-123

Rockets - Pelicans : 117-109

Bucks - Suns : 129-108

Raptors - Bulls : 129-102