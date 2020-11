La rumeur paraissait folle. James Harden vers Brooklyn pour évoluer avec Kevin Durant et Kyrie Irving ! Cela parait encore dingue. Mais plus les jours passent, plus cela semble envisageable. Ce lundi alors que le marché des transferts s'ouvre, le journal local, Houston Chronicle, annonce ainsi que le "Barbu" a demandé aux Rockets de s'en aller. Et la franchise texane va maintenant devoir décider si elle veut garder sa star contre son gré ou faire un trade hors norme.

Agacé par le flou qui règne dans le Texas avec le départ cet été du GM historique Daryl Morey et le changement de coach sur le banc (Stephen Silas a remplacé Mike d'Antoni), James Harden aimerait donc changer d'air pour découvrir une troisième franchise. Et l'idée de retrouver Kevin Durant chez les Nets pour former un Big Three impressionnant avec Irving n'y est forcément pas étrangère. Le Houston Chronicle confirme d'ailleurs l'information d'Espn et explique que Harden fait aujourd'hui le forcing pour un trade avec Brooklyn.

Houston dans une situation inconfortable

Si Houston lui a tout donné depuis 2012 et a essayé en vain de lui trouver les bons compléments (Dwight Howard, Chris Paul, Westbrook) pour l'amener vers le Graal, le MVP de la saison 2017-2018 place la franchise texane dans une situation inconfortable. Russell Westbrook a déjà demandé à être tradé ces derniers jours. Et les Rockets, qui auraient aimé garder leurs deux stars pour cette saison, vont devoir se demander quelle est la meilleure option : conserver leur leader depuis des années contre sa volonté ou repartir à zéro ?

Rafael Stone, le nouveau GM des Rockets, risque de passer des nuits agitées dans les prochaines semaines. Il n'y a pas d'urgence cependant. Harden possède encore trois années de contrat. Et si les Nets ont quelques arguments à mettre dans la balance (Spencer Dinwiddie, Jarett Allen, Caris LeVert…), ce genre de deal ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout, les Rockets vont sûrement tenter de faire changer d'avis à leur arrière-vedette, qui tournait encore la saison passée à 34.3 points de moyenne, 6.6 et 7.5 passes de moyenne et les a guidés en playoffs huit fois de rang – sans jamais atteindre les Finals NBA -.

