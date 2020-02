Le joueur : Jayson Tatum fait plier le Jazz

Très attendu pour sa deuxième saison en NBA l’an dernier, Jayson Tatum avait un peu déçu. Le voilà qui franchit un cap depuis octobre. Le troisième choix de la draft 2017 s’affirme de plus en plus comme une superstar dans cette ligue et il l’a encore démontré cette nuit. Ses 33 points et 11 rebonds ont permis aux Celtics de décrocher une victoire intéressante – une de plus – sur le parquet du Jazz où il n’est pourtant jamais facile de gagner. Tatum a pris le dessus sur son camarade de promotion Donovan Mitchell (37 points) et sur quiconque se retrouvait devant lui. Marcus Smart a ajouté 17 pions et Jaylen Brown en a inscrit 20. Un peu à l’image de leur meilleur joueur, les Celtics montent en puissance malgré l’absence de Kemba Walker.

Le match : Les Timberwolves renversent le Heat en 4 minutes

Les joueurs de Minnesota étaient menés de 12 points à moins de 4 minutes de la sirène. Mais ils n’ont pas lâché. Les hommes de Ryan Saunders ont fini la partie sur un 20-5 pour finalement s’imposer de justesse (129-126), décrochant ainsi leur deuxième victoire au cours des 20 derniers matches. Miami s’est écroulé en fin de rencontre mais Jimmy Butler avait tout de même redonné l’avantage aux siens (125-126) à 13 secondes de la fin de la partie. Jordan McLaughlin a remis les Wolves au contrôle dans la foulée puis Butler a eu une dernière occasion de tuer le match. Sa tentative a été bloquée par D’Angelo Russell (27 points) et Malik Beasley. C’est donc une nouvelle défaite pour le Heat, qui connaît un passage à vide embêtant depuis quelques matches.

La blessure : Joel Embiid rejoint Ben Simmons à l’infirmerie

Ça se complique pour les Sixers. Après avoir perdu Ben Simmons, absent pour une durée indéterminée en raison d’une blessure au dos, voilà qu’ils vont devoir se passer de Joel Embiid. Le pivot All-Star souffre d’une entorse de l’épaule à la suite d’une collision avec Ante Zizic hier soir. Il a quitté ses partenaires après seulement 8 minutes de jeu et Philadelphie s’est inclinée contre Cleveland (94-108). Il va désormais passer une IRM pour déterminer la gravité de sa blessure et sa période d’indisponibilité. Le timing pouvait difficilement être plus mauvais pour la franchise de Pennsylvanie, cinquième de la Conférence Est.

Le duo : Harden et Westbrook carburent

Vraiment très à l’aise au sein du système des Rockets – avec cinq joueurs extérieurs ensemble sur le parquet – James Harden et Russell Westbrook continuent de faire des cartons. Ils ont compilé 63 points à eux deux lors de la large victoire de Houston contre Memphis (140-112) cette nuit. 33 points mais aussi 9 rebonds et 8 passes pour Westbrook et 30 points pour Harden. Les deux ont d’ailleurs été adroits avec plus de 50% de réussite aux tirs. Quatrièmes, es Rockets sont de plus en plus proches du podium à l’Ouest.

Les Français : Evan Fournier rayonne

Evan Fournier et le Magic veulent finir fort cette saison régulière pour récupérer la septième place à l’Est. Ils sont donc en mission. Hier soir, l’arrière tricolore a été le grand artisan de la victoire des Floridiens contre les Hawks (130-120) en inscrivant 28 points. Un succès qui permet à Orlando de se rapprocher un peu plus de Brooklyn (26 victoires chacun, une défaite de plus pour le Magic). Les Nets, justement, ont perdu contre les Wizards. Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 6 points en 19 minutes pour les New-yorkais tandis que Ian Mahinmi finissait avec 4 points pour Washington. 9 points et 9 rebonds pour Rudy Gobert, battu avec Utah.

Tous les scores

Hornets – Knicks : 107-101

Cavaliers – Sixers : 108-94

Wizards – Nets : 110-106

Hawks – Magic : 120-130

Heat – Timberwolves : 126-129

Rockets – Pelicans : 140-112

Spurs – Mavericks : 103-109

Suns – Clippers : 92-102

Jazz – Celtics : 103-114