"Je connaissais le joueur, j’ai découvert l’icône" : Jordan vu par ceux qui ne l’ont pas connu

Immense succès, le documentaire "The Last Dance" a replongé les fans de NBA au cœur de l’épopée de Michael Jordan aux Chicago Bulls. Parmi eux, de nombreux jeunes de moins de 25 ans qui n’ont pu voir jouer MJ et l’ont plus amplement découvert à travers cette mini-série. Aujourd’hui, quel est leur regard sur Jordan ? The Last Dance a-t-il bouleversé leur vision de la légende ?

Pour ceux qui l’ont vu jouer, peu de doutes subsistent : son talent, sa carrière, son palmarès, sa force de caractère et surtout son esprit de compétiteur font de Michael Jordan le plus grand basketteur de tous les temps. Mais tout le monde n’a pas eu la chance de grandir pendant l'âge d'or du numéro 23. Au-delà des divers replays et de ses actions de légende, ceux-là ont découvert Jordan à travers The Last Dance.

Le gagnant ultime

Quel regard porte cette génération sur "His Airness" ? Eduqués aux Kobe Bryant, LeBron James ou Stephen Curry, les jeunes fans de basket font-ils de Jordan le G.O.A.T (Greateast of all time, ndlr) absolu de ce sport ? Le documentaire The Last Dance a-t-il eu un impact sur leur vision de la légende des Bulls ?

"Jordan, je le vois comme le gagnant ultime." confie Sebastien, 23 ans. Grand fan de NBA et du joueur, il avait déjà lu sa biographie avant de visionner The Last Dance. "C’est le mec que tu veux avoir dans ton équipe pour gagner. C’est un énorme compétiteur. Il y a une image de perfection qui se dégage de Jordan. A partir du moment où il a commencé à gagner, il a tout gagné. J’avais l’image d’un joueur qui avait toujours plus faim que les autres, et je l’ai toujours après avoir vu le documentaire."

Je ne sais pas si Kobe et LeBron font autant l’unanimité que Jordan

Raphaël, tout aussi passionné par le basket que Sebastien, est lui catégorique : "Jordan, je le vois comme la légende de ce sport. Le G.O.A.T." Et même s’il ne l’a jamais vu jouer, ce jeune homme de 22 ans en fait le meilleur basketteur de tous les temps. "Pour moi, c’est lui le meilleur. Kobe et LeBron sont des immenses joueurs, et j’ai eu de la chance de les voir jouer. Mais je ne sais pas s’ils font l’unanimité comme Jordan. Par exemple, on a déjà reproché à LeBron un léger déficit technique par rapport à ses qualités physiques. Jordan, c’était un tout. C’est en tout cas ce qu’il dégage."

Pour Sebastien, il est compliqué de comparer ces joueurs qui n’ont pas joué à la même époque. "Il y a un paramètre important à prendre en compte, c’est l’évolution des règles, surtout en NBA." affirme-t-il. "La manière de défendre a changé entre le moment ou Jordan jouait et aujourd’hui, par exemple. Et puis, il est difficile de comparer deux joueurs dont un que tu n’as pas vu jouer. Il y a tout un contexte à prendre en compte."

J'ai découvert à quel point c'était un Dieu

S’ils ne l’ont jamais vu jouer, ces deux passionnés connaissent ses actions de légende sur le bout des doigts. Mais The Last Dance leur a permis de découvrir d’autres facettes du numéro 23. "Je connaissais le joueur, j’ai découvert l’icône" explique Raphaël. "Le documentaire montre bien tout ce qu’il a pu faire au-delà du basket, mais aussi la folie qu’il pouvait provoquer chez certains fans. J’ai découvert à quel point c’était un Dieu."

Ce qui a aussi fait la force de ce documentaire, c’est la richesse des archives. "On voit les coulisses de sa carrière, avec un focus sur la dernière saison avec les Bulls, en 97-98" explique Sebastien. "Et c’est sympa de voir ce côté « inside » à l’entraînement, avec ses coéquipiers… Et puis il y a des images fortes que l’on retient, comme celle où on l’entend pleurer dans les vestiaires, après la victoire lors des finales de 96 le jour de la fête des pères…" Avec une moyenne de 5,6 millions de téléspectateurs par épisode diffusé sur ESPN, The Last Dance est devenu le documentaire le plus regardé de la chaîne. De quoi donner une idée ce que représente Michael Jordan, même chez ceux qui ne l’ont jamais connu.

