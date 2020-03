"Je voudrais m'excuser auprès des gens que j'ai peut-être mis en danger" : le mea-culpa de Gobert

Après que Rudy Gobert ait été diagnostiqué positif au coronavirus, la NBA a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Dans un message publié jeudi soir sur ses réseaux sociaux, l'ancien joueur de Cholet a tenu à faire son mea-culpa après avoir fait preuve de "négligence". "Je voudrais m'excuser publiquement auprès des gens que j'ai peut-être mis en danger. A l'époque, je ne pensais pas que j'étais infecté. J'espère que mon histoire servira d'avertissement et que tout le monde prendra ça au sérieux", a-t-il déclaré dans un premier temps.

"Je suis actuellement entre de bonnes mains pour me rétablir rapidement. J'encourage tout le monde à prendre toutes les mesures pour rester en sécurité et en bonne santé", a-t-il ajouté. Depuis mercredi, le Français, présent au All-Star Game en février, est dans le viseur pour sa blague sur le coronavirus effectuée 48h plus tôt. Lundi en fin de conférence de presse, Rudy Gobert, d'humeur badine, avait répondu à une question sur l'épidémie, puis s'était levé et avait touché de ses mains les micros et enregistreurs posés sur la table, avant de quitter la salle.

Jeudi, alors que la chaîne ESPN a annoncé que l'arrière Donovan Mitchell était le deuxième joueur de l'équipe à avoir été testé positif, un de ses journalistes Adrian Wojnarowski a écrit que certains des coéquipiers de Gobert "ont déploré en privé sa négligence vis à vis d'eux dans le vestiaire, en les touchant ainsi que leurs affaires". Une affirmation qui a aussitôt suscité la réaction indignée d'Evan Fournier sur Twitter: "Vous le blâmez vraiment tous", a-t-il affirmé.