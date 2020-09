Jimmy Butler en mode record pour battre Milwaukee

Heat - Bucks : 115-104

Miami mène 1-0

LeBron James, Dwyane Wade et maintenant Jimmy Butler. L’arrière All-Star a rejoint un club très fermé et prestigieux hier soir. Celui des joueurs ayant inscrit au moins 40 points sous les couleurs du Heat lors d’un match de playoffs. 40 points tout rond pour lui cette nuit. Un record personnel et surtout une belle victoire pour Miami contre Milwaukee (115-104). Les Floridiens prennent ainsi l’avantage dès le coup d’envoi de leur demi-finale de Conférence à l’Est, lundi à Orlando.

Ce sont pourtant les Bucks qui finissaient le premier quart temps avec 11 longueurs d’avance (29-40). Khris Middleton (28 pts) et ses partenaires ont mené pendant une bonne partie de la rencontre. Jusque dans le troisième quart. Le Heat est revenu plus fort au retour des vestiaires, pour repasser devant. Butler a ensuite assuré la victoire dans les moments les plus chauds de la partie avec 14 de ses 40 points inscrits dans les douze dernières minutes. Il a converti 13 de ses 20 tentatives (2 sur 2 à trois-points) et 12 de ses 13 lancers-francs. Goran Dragic a ajouté 27 points tandis que Bam Adebayo compilait 12 points, 17 rebonds et 6 passes.

Giannis Antetokounmpo était un ton en-dessous. Il a frôlé le triple-double (18-10-9) mais on retiendra surtout son vilain 4 sur 12 aux lancers-francs. Des ratés qui pèsent en fin de partie. Le Grec aura à cœur de se reprendre au prochain match. Comme au premier tour, les Bucks débutent leur série par une défaite. Sauf que Miami est plus fort qu’Orlando. Alors il va falloir réagir très vite pour la tête de série numéro un à l’Est.

Chris Paul maintient le Thunder en vie

Rockets - Thunder : 100-104

Les deux équipes sont à égalité 3-3

Chris Paul n’a jamais disputé les finales NBA tout au long de sa grande carrière mais il reste un vrai champion. Qui n’abandonne jamais et qui sait hausser son niveau de jeu dans les moments les plus importants. Avec le Thunder dos au mur, dans l’obligation de gagner sous peine d’être éliminé, le vétéran a pris ses responsabilités. Il n’a pas craqué sur la ligne des lancers-francs pour faire la différence à quelques secondes de la fin alors que les deux équipes étaient à égalité 100 partout. Au final, Oklahoma City l’emporte 104 à 100 contre Houston, ce lundi dans la "bulle" d'Orlando.

Le Thunder arrache ainsi un Game 7. Grâce notamment aux 28 points de CP3, dont 15 marqués dans le quatrième quart temps. Le match a été serré de bout en bout. Il fallait donc être plus fort et plus inspiré dans le money time. Le meneur All-Star était au-dessus. Au-dessus d’un James Harden pointé à 32 unités. Russell Westbrook à 17. Danilo Gallinari a quant à lui inscrit 25 points pour le Thunder. La formation d’OKC a bien réagi après sa large défaite lors du match précédent. Tout se jouera donc lors d’une ultime manche, disputée mercredi soir. Le vainqueur retrouvera les Lakers au deuxième tour.

