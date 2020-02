Le joueur : Joel Embiid domine les Hawks

Il y a quelques jours, Joel Embiid s’est autoproclamé le "meilleur joueur du monde" après une victoire. Hier soir, le Camerounais a agi comme tel sur le terrain. Il n’y avait personne pour l’arrêter quand il s’est mis en route et les Hawks en ont fait les frais. 49 points, son nouveau record en carrière, 17 sur 24 aux tirs, 14 rebonds et une victoire des Sixers (129-112). "J’avais dit avant le break du All-Star Game que j’allais avoir une mentalité différente. J’avais dit que j’allais essayer de m’éclater à nouveau. Mais m’éclater ça peut prendre plusieurs formes. Je ne suis pas obligé de toujours me marrer. Je peux m’amuser juste en dominant." Embiid n’est jamais aussi dangereux que lorsqu’il joue relâché et en prenant du plaisir. Sans Ben Simmons, blessé au dos et absent pour une durée indéterminée, tous les regards sont braqués sur lui. Pour l’instant, il assume parfaitement.

La performance : Les 55 points de Bradley Beal n’ont pas suffit

C’est un peu une histoire qui se répète continuellement pour Bradley Beal. Chaque soir, le pistolero des Wizards se pointe sur le parquet et fait des misères aux défenses adverses. Et pourtant, la plupart du temps, son équipe repart avec la défaite. Alors l’arrière All-Star a décidé de se surpasser depuis deux matches. 53 points lundi. Toujours pas suffisant pour gagner. Cette nuit, il a frappé encore plus fort : 55 unités, son nouveau record en carrière. Malgré ça, Milwaukee a battu Washington après prolongation (137-134). En face, Giannis Antetokounmpo a joué 25 minutes (22 pts) avant de sortir pour six fautes et c’est Khris Middleton, auteur de 40 points, qui a très bien pris le relais du MVP pour mener les Bucks à la victoire. Quant à Beal, il peut se consoler en devenant le premier joueur depuis Kobe Bryant à enchaîner deux matches de suite à plus de 50 points.

Le rookie : Kevin Porter Jr assomme le Heat

Miami se dirigeait tout droit vers une nouvelle victoire contre Cleveland. Puis les Floridiens ont perdu pied, pris de vitesse par un Kevin Porter Jr. des grands soirs. L’arrière des Cavaliers a inscrit 30 points et son équipe, pourtant menée de 22 points au cours du troisième quart temps (62-84), l’a emporté après prolongation (125-119). Le jeune homme a été l’un des artisans majeurs de cette remontée héroïque. Avec notamment deux tirs primés pour repasser devant dans le quatrième quart puis le panier pour la gagne à un peu plus d’une minute de la fin du temps supplémentaire.

Le match : Encore battu, Memphis perd du terrain

Memphis a perdu cette nuit tandis que New Orleans et les Portland, ses deux principaux poursuivants dans la course aux playoffs, s’étaient imposés lundi. Les Grizzlies n’ont pas eu la moindre chance contre les Clippers d’un Kawhi Leonard (25 pts) en forme (défaite 97-124). La franchise du Tennessee reste huitième à l’Ouest mais elle ne compte plus que deux victoires d’avance sur la neuvième place, détenue par les Blazers.

Les Français : Evan Fournier tranchant

Le match de la nuit contre Brooklyn était important pour Orlando. En effet, les Nets sont juste devant le Magic au classement de la Conférence Est (respectivement septième et huitième). En s’imposant contre la franchise new-yorkaise (115-113), les Floridiens se sont donc rapprochés de leurs adversaires du soir. Avec un très bon Evan Fournier, auteur de 21 points. Moins de réussite pour Rudy Gobert, qui a compilé 13 points et 8 rebonds lors de la défaite du Jazz contre les Suns (111-131).

Tous les scores

Cavaliers – Heat : 125-119

Sixers – Hawks : 129-112

Wizards – Bucks : 134-137

Nets – Magic : 113-115

Rockets – Knicks : 123-112

Mavericks – Timberwolves : 139-123

Jazz – Suns : 111-131

Clippers – Grizzlies : 124-97