Le joueur : Joel Embiid enfin dominant

Critiqué, notamment par les légendes Charles Barkley et Shaquille O’Neal, pour son début de saison en demi-teinte, Joel Embiid a avoué que ses détracteurs avaient peut-être raison de le pointer du doigt. Puis, quelques heures plus tard, il leur a répondu avec une performance monstrueuse contre les Celtics. Le Camerounais s’est comporté en patron lors du choc de la soirée à l’Est. 38 points, 13 rebonds, 6 passes et surtout la victoire des Sixers (115-109). Boston a l’une des plus mauvaises défenses de la NBA dans la raquette et le pivot All-Star en a profité pour réclamer de nombreux ballons près du cercle. Plus fort, plus grand, plus puissant, il a martyrisé ses adversaires directs. Notamment quand le sort de la partie en dépendant. Embiid a marqué 16 points dans le quatrième quart temps dont 5 lancers décisifs dans les 26 dernières secondes. Il aussi bloqué l’ultime tentative de Daniel Theis pour sceller le succès des siens. Quand il est impliqué et appliqué comme ça, le jeune homme de 25 ans est une force de la nature que très peu de défenses sont capables de stopper.

La performance : 41 points en triple-double pour Doncic

Les matches peuvent être disputés à l’Ouest des Etats-Unis, à l’Est ou encore même au Mexique, comme c’était le cas hier soir pour l’affiche entre Dallas et Detroit, il y a une chose qui ne change pas : Luka Doncic va faire des merveilles. Et c’était donc encore le cas cette nuit. Auteur de 41 points, 12 rebonds et 11 passes, le sophomore a guidé les Mavericks vers un nouveau succès (122-111). Le dix-septième en vingt-quatre matches pour la franchise texane, troisième de la Conférence Ouest. C’est le meilleur départ de l’organisation depuis 2015. Doncic est évidemment au cœur de ces résultats encourageants. Le prodige a déjà compilé 8 triples-doubles cette saison. Soit autant que lors de sa première année en NBA.

Le match : Les Cavaliers font tomber les Spurs en prolongation

Les joueurs de Cleveland se sont fait peur. Ils ont menés pendant les trois quarts du match avant d’être rejoints au score par ceux de San Antonio. Ils ont fini par l’emporter en prolongation (117-109) notamment grâce à un excellent Kevin Love (30 pts, 17 rbds). Les Spurs venaient d’enchaîner deux succès en prolongation avant d’affronter la franchise de l’Ohio. Cette fois-ci, ce n’est pas passé. DeMar DeRozan a raté deux lancers qui auraient pu tuer la rencontre à quelques secondes de la fin du quatrième quart temps. Les Texans menaient alors 103 à 100. Love a égalisé avec un panier primé inscrit dans la foulée. Puis il en a planté un autre dans le temps supplémentaire pour lancer les Cavaliers vers la victoire.

L’action : Kristaps Porzingis décolle

Kristaps Porzingis n’a pas encore retrouvé toute son explosivité après une terrible blessure au genou et une vingtaine de mois d’absence. Mais il reprend peu à peu du rythme. Andre Drummond en a fait les frais cette nuit.

Tous les scores

Celtics - Sixers : 109-115

Spurs - Cavaliers : 109-117

Pistons - Mavericks : 111-122

Nuggets - Trail Blazers : 114-99