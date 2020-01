Jokic, Doncic : les stars européennes en démonstration

Le joueur : record en carrière pour Nikola Jokic

Les Nuggets ont battu les Hawks cette nuit (123-115). Une victoire logique vu la différence de bilan entre les deux équipes - l’une est deuxième à l’Ouest, l’autre dernière à l’Est - mais rassurante après une défaite contre les Wizards lors du match précédent. Nikola Jokic a été le grand bonhomme de la soirée. Le Serbe a explosé son record personnel en marquant 47 points (le record précédent était de 41). Le tout sans la moindre perte de balle ! Une démonstration d’efficacité du pivot All-Star qui a converti 16 de ses 25 tentatives. Il a aussi ajouté 8 rebonds et 5 passes.

Le match : Les Spurs font tomber les Bucks

24 points, 12 rebonds et 8 passes de Giannis Antetokounmpo cette nuit et pourtant Milwaukee a quand même perdu contre San Antonio (104-126). Les Spurs ont eu la peau des premiers à l’Est en bombardant à trois-points. 19 tirs primés réussis, leur meilleure performance de la saison derrière l’arc. Patty Mills a inscrit 21 points en sortie de banc, DeMar DeRozan en a marqué 25. Pour les Bucks, cette défaite met fin à une série de cinq victoires de suite.

La renaissance : Markelle Fultz se révèle enfin

Markelle Fultz fait de plus en plus honneur à son statut de premier choix de la draft (2017) et c’est une vraie belle pioche pour le Magic. Après deux saisons professionnelles fantomatiques à Philadelphie, le meneur explosif se révèle à Orlando. Il a réussi le meilleur match de sa jeune carrière contre Brooklyn cette nuit. 25 points dont 7 de suite lors d’un 15-1 passé par les Floridiens dans le quatrième quart temps. C’est à ce moment qu’ils ont pris le large pour assurer leur succès (101-89). Sous l’impulsion de leur jeune leader.

La performance : Deuxième triple-double de suite pour Doncic

Cumuler points, rebonds et passes est devenu une habitude pour Luka Doncic. Le prodige slovène dégage une facilité déconcertante… ce fut encore une fois le cas lundi soir avec la victoire de Dallas contre Chicago (118-110). Si les Texans ont eu du mal à se défaire de leurs adversaires, leur superstar a tranquillement posté 38 points, 11 rebonds et 10 passes. Son deuxième triple-double de suite. Son onzième de la saison. Il mène d’ailleurs la NBA dans cette catégorie.

Le duel : Bogdanovic vs Ingram

New Orleans est l’équipe en forme à l’Ouest en ce moment. Les Pelicans restaient sur cinq victoires en six rencontres avant d’affronter le Jazz cette nuit. Et c’est Utah qui est sorti vainqueur de ce match serré (128-126). Bojan Bogdanovic et Brandon Ingram ont tous les deux fini à 35 points. Mais c’est bien le Croate qui a eu le dernier mot. En effet, Ingram a raté le dernier tir pour arracher la prolongation, suite à une action défensive décisive de Rudy Gobert.

La surprise : Ish Smith met les Celtics à terre

Toujours privée de Kemba Walker, l’équipe de Boston s’est inclinée contre celle de Washington hier soir (94-99). Un résultat surprenant avec une performance inattendue : les 27 points du meneur Ish Smith, bourreau des Celtics. Cet habituel remplaçant, une valeur sûre dans un rôle limité, profite des blessures au sein de son équipe pour s’illustrer. Tant mieux pour les Wizards.

Les Français : Rudy Gobert décisif

9 points et 19 rebonds pour un Rudy Gobert décisif cette nuit. Le pivot français a bien défendu sur Brandon Ingram lors de l’ultime possession de la partie. Il a ainsi empêché le jeune joueur des Pelicans d’aller chercher la prolongation, validant du même coup la victoire du Jazz. Ian Mahinmi a aussi contribué à la victoire de son équipe, Washington, en compilant 4 points et 8 rebonds. Enfin succès également pour Evan Fournier, auteur de 11 points (et 5 passes) avec Orlando contre Brooklyn.

Tous les scores

Hornets - Pacers : 104-115

Magic - Nets : 101-89

Sixers - Thunder : 120-113

Wizards - Celtics ; 99-94

Hawks - Nuggets : 115-123

Pelicans - Jazz : 126-128

Mavericks - Bulls : 118-110

Spurs - Bucks : 126-104

Kings - Warriors : 111-98