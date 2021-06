C'est le genre d'information dont toute franchise se passerait bien. En quelques heures, les Clippers et les Suns ont appris des mauvaises nouvelles au sujet de Kawhi Leonard et Chris Paul. Au pire moment de la saison. Et si le flou demeure encore sur l'indisponibilité de Chris Paul contraint de respecter le protocole Covid-19, Kawhi Leonard pourrait lui manquer la fin de la série face à Utah.

Selon Espn, l'ancien joueur de San Antonio Spurs et des Toronto Raptors souffre du genou droit . Alors que les Clippers ont égalisé à deux partout, son absence pour le match 5 est actée. Et il pourrait même ne pas pouvoir rejouer avant la fin d'une série déjà compliquée pour les Californiens face aux coéquipiers de Rudy Gobert.

Le doute plane pour Paul

Leader des Clippers avec Paul George, Kawhi Leonard a été décisif lors des deux dernières victoires avec 34 points et 12 rebonds lors du game 3 puis 31 points et 7 rebonds au match suivant. Son absence a tout d'un tournant dans cette demi-finale de conférence surtout s'il ne peut pas revenir avant la fin. Sans lui, Paul George va avoir fort à faire.

Pour Chris Paul, on a l'impression que le sort s'acharne un peu. Après avoir été touché à l'épaule lors du premier tour face aux Lakers, le meneur de jeu vétéran se retrouve obligé de respecter le protocole Covid-19 imposé par la NBA, selon Shams Charania de The Athletic . Le doute plane encore sur sa situation. Et la durée de son isolement.

Mais si les Suns sont déjà qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest, ils attendent la fin du choc entre les Clippers et le Jazz pour savoir quand ils débuteront. En fonction de la durée de cette série, ils pourront alors savoir combien de matches manquera leur chef d'orchestre, qui a été impérial face aux Nuggets au tour précédent (25,5 points de moyenne, 62% aux tirs, 10,3 passes et à peine 1,3 ballon perdu).

