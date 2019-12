Le retour : Kawhi Leonard accueilli en héros à Toronto

Six mois après avoir offert aux Raptors leur premier titre grâce à des performances incroyables en playoffs, Kawhi Leonard effectuait cette nuit son retour à Toronto… sous les couleurs des Clippers. La franchise lui a remis sa bague de champion sous les applaudissements d’un public reconnaissant. Sur le terrain, le MVP des finales 2019 a juste reproduit ce qu’il avait l’habitude de faire dans le Canada : il est venu, il a vu et il a vaincu. Ses 24 points ont permis à Los Angeles de décrocher un nouveau succès (112-92). Après le match, Leonard a pris le temps d’admirer sa bague dans le vestiaire. De quoi le motiver à en gagner une autre, cette fois-ci avec les Clippers.

La performance : 55 points pour James Harden

Les Cavaliers ont tout tenté pour venir à bout des Rockets hier soir. Mais ils sont restés sans solution devant la performance de James Harden. Le meilleur marqueur de la ligue, avec plus de 38 points par rencontre, était bouillant cette nuit. Ses 55 points ont permis à Houston d’éviter une défaite embarrassante contre un adversaire bien plus modeste. Les Texans l’ont donc emporté 116 à 110 notamment grâce aux 20 points inscrits par leur MVP dans le quatrième quart temps. Harden a manqué un seul tir dans les douze dernières minutes (7 sur 8) et il a planté 4 paniers primés dans les moments les plus importants. Impressionnant.

Le joueur : Devonte Graham se la joue Stephen Curry

Devonte Graham commence à prendre conscience de sa capacité à scorer au plus haut niveau et ses adversaires en souffrent de plus en plus. Hier soir, le jeune sophomore a réalisé le meilleur match de sa jeune carrière en passant 40 points aux Nets. Les Hornets en ont profité pour l’emporter (113-108). Ils avaient pourtant été menés de 20 points en cours de match. Mais les trois-points répétés de Graham, 7 au total, ont fini par faire plier les joueurs de Brooklyn. Il a inscrit 27 de ses 40 points après la pause. Alors qu’il tournait à seulement 4 pts et 2 pds l’an dernier, le meneur de Charlotte affiche désormais à 20 pts et plus de 7 pds. Un très sérieux candidat au trophée de joueur ayant le plus progressé.

Le match : Les Pacers renversent les Celtics

Boosté par les 44 points de Kemba Walker, Boston menait encore de dix points à l’entame du dernier quart temps. Mais l’équipe du Massachussetts a subi le retour soudain de celle de l’Indiana pour s’incliner (117-122). Les Pacers doivent leur victoire à un superbe quatrième quart temps (38-23 en 12 minutes). Une remontée dont Malcolm Brogdon (29 points, 8 passes) et les Holiday, Justin et Aaron, sont à l’origine. Les deux frères ont notamment marqué 20 points dans les douze dernières minutes. Aaron a donné l’avantage à 4 minutes de la sirène (105-104) et Justin a creusé l’écart un peu plus tard (114-109). Les Celtics ont fini la partie sans Gordon Hayward, sorti sur blessure après un choc à la tête.

La statistique : 7 sur 7

7 sur 7, comme la réussite de Zach LaVine à trois-points cette nuit. L'arrière des Bulls a inscrit 35 points en se montrant très adroit et Chicago a facilement battu Atlanta (136-102).

Les Français : Rudy Gobert encore productif

Le Jazz s’est relancé hier soir en infligeant aux Timberwolves une sixième défaite consécutive (127-116). Un match au cours duquel Rudy Gobert s’est illustré en compilant 20 points, 16 rebonds et 2 blocks. Moins de réussite, battu avec le Magic par les Lakers. L’arrière tricolore a tout de même inscrit 18 points.

Tous les scores

Cavaliers - Rockets : 110-116

Pacers - Celtics : 122-117

Magic - Lakers : 87-96

Raptors - Clippers : 92-112

Nets - Hornets : 108-113

Bulls - Hawks : 136-102

Tilmberwolves - Jazz : 116-127

Suns - Grizzlies : 108-115

Bucks - Pelicans : 127-112

Kings - Thunder : 94-93

Warrios - Knicks : 122-124