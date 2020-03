La NBA à l’arrêt jusqu’à la mi-juin ?

Mi-juin, c’est habituellement le sommet de la saison NBA. Les deux dernières équipes encore en lice s’affrontent au meilleur des sept manches pour l’obtention du graal, le trophée Larry O’Brien. En 2019, les Raptors, vainqueurs des Warriors (4-2) fêtaient même déjà leur titre. En 2020, pandémie de coronavirus oblige, il va falloir attendre plus longtemps pour connaître l’identité du champion. Si champion il y a. Mais pour l’instant, et selon ESPN, la ligue travaille sur une reprise du championnat à ce moment-là.

Le média américain avance que les propriétaires seraient d’accord pour une reprise à la mi-juin, avec le public. Car plusieurs scénarios sont explorés, y compris celui de reprendre les matches plus tôt mais à huis clos. Dimanche soir, l’agence fédérale américaine pour la santé publique a recommandé qu’aucun rassemblement de 50 personnes et plus n’ait lieu pendant les huit prochaines semaines. Ce qui emmène déjà la NBA à la mi-mai.

Toujours selon ESPN, la ligue aurait demandé aux franchises de chercher des créneaux disponibles en août pour d’éventuels playoffs, y compris dans des salles plus petites proches de leurs habituelles arènes. Reprendre les matches sans le public accentuerait encore un peu plus les pertes globales de la NBA. Des pertes qui se répercuteront sur tous les acteurs (propriétaires, joueurs…) puisque les revenus de chacun sont calculés sur ceux de la ligue dans son ensemble.