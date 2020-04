La NBA vend des masques aux effigies des franchises pour aider les banques alimentaires

"En tant que communauté mondiale, nous pouvons tous jouer un rôle dans la réduction de l'impact de la pandémie de coronavirus en suivant la recommandation du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de couvrir notre nez et notre bouche en public", a déclaré Kathy Behrens, directrice de la responsabilité sociale au sein de la NBA. "Grâce à cette nouvelle offre de produits, les fans de la NBA et de la WNBA peuvent adhérer à ces directives tout en se joignant aux efforts de la ligue pour aider ceux qui ont été directement touchés par Covid-19", a-t-elle ajouté.

Les masques aux effigies des 30 et 12 franchises NBA et WNBA sont produits par le fabricant de maillots Fanatics et sont disponibles sur les plateformes NBAStore.com et WNBAStore.com. Les ventes aux États-Unis bénéficieront à Feeding America et celles au Canada bénéficieront à Second Harvest. Les franchises qui vendent des masques par le biais de leurs propres sites de commerce électronique feront également un don aux associations caritatives pour soutenir les banques alimentaires de leurs villes respectives.