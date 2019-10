Il y a des franchises éparpillées aux quatre coins du territoire américain. Deux à New York, deux autres en Floride, plusieurs dans le Midwest, quatre en Californie, etc. Même une au Canada, les Toronto Raptors, champions en titre. Trente équipes du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Et elles ont toutes le même rêve, à savoir décrocher le trophée Larry O’Brien en juin prochain. Mais les deux principaux favoris d’une course plus ouverte que par le passé résident au même endroit. La même ville, Los Angeles, et même la même salle, le Staples Center. Les Lakers et les Clippers vont partager plus qu’un vestiaire cette saison. Elles ont aussi un objectif similaire : régner sur la ligue.

Et ça, c’est nouveau. Si les deux organisations sont colocataires depuis 1984 – au moment du déménagement des Clippers en provenance de San Diego – elles ont rarement boxé dans la même catégorie. Pour ne pas dire jamais. Les Clips ont débarqué quelques mois après la défaite des Lakers contre les Celtics. Un an après, les Mauve et Or prenaient leur revanche avant de gagner deux autres bagues, en 1987 et 1988. C’était l’époque du "Showtime" avec Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar et James Worthy.

Pendant des décennies, les Clippers ont juste été les voisins encombrants. Les "losers" de service. Ils ne se sont qualifiés pour les playoffs qu’à quatre reprises au cours de leurs vingt-sept premières années à Los Angeles ! Dans le même temps, les Lakers ont gagné huit titres… Puis les rôles se sont inversés. C’est justement au moment où les Lakers se sont essoufflés que les Clippers ont pris leur envol, sous l’impulsion de Chris Paul – dont le transfert aux Lakers avait été annulé par la NBA en 2012. Ils n’ont plus raté les playoffs depuis 2011. Les Lakers, eux, ne les ont plus joués depuis 2013.

Une ville, deux équipes et un seul rêve : le titre

Mais la rivalité, jusqu’alors purement anecdotique, entre les deux franchises pourrait enfin prendre de l’ampleur cette saison. Parce que les deux formations hollywoodiennes ont chacune monté sur pied un effectif capable de jouer les tout premiers rôles. Au point où cette rivalité naissance – dont les acteurs réfutent pour l’instant le terme – serait même susceptible de rythmer la saison NBA à venir. La première vraie bataille de Los Angeles va avoir lieu.

D’ailleurs, elle a déjà commencé. Pas sur le parquet, mais en coulisses. Les dirigeants des deux équipes se sont disputé le plus gros poisson de l’intersaison. Kawhi Leonard, lui-même originaire de Riverside, à environ 80 kilomètres du centre-ville de la mégalopole, voulait rentrer « chez lui ». En Californie. Et les deux équipes se sont évidemment positionnées. Avec une première victoire pour les Clippers, qui ont soufflé le MVP des dernières finales aux Lakers.

Un signe fort de la dynamique actuelle des deux organisations mais aussi du changement de dimension des Clippers, autrefois si peu populaires. Voilà donc maintenant deux franchises armées pour le titre avec chacune deux superstars dans leur rang. Car oui, Leonard n’est pas venu les mains vides. Paul George l’a suivi en demandant son transfert d’Oklahoma City. Le même PG qui avait justement préféré le Thunder aux Lakers l’été précédent…

Les Clippers semblent mieux armés

Ça donne Kawhi Leonard et Paul George d’un côté, LeBron James et Anthony Davis – transfuge de New Orleans – de l’autre. Alors, quel est le meilleur duo ? Les deux sont composés de deux des dix meilleurs basketteurs du monde. Les deux sont complémentaires sur le papier. Leonard est sans doute plus fort que James à ce stade de sa carrière. Mais Davis est plus talentueux que George. Kawhi est meilleur qu’AD mais LeBron a le dessus sur PG. Difficile de les départager, non ? Peut-être que le plus important est ailleurs.

Les Lakers sont plus dans le flou. Ils ont remodelé leur équipe dans sa quasi-intégralité pendant l’été. Et il y a des doutes à la mène ainsi qu’au poste de pivot, où le revenant Dwight Howard essaiera de se refaire une réputation. Frank Vogel, coach par défaut nominé après le refus de Tyronn Lue, est aussi une interrogation. D’autant plus qu’il a dans son staff un Jason Kidd – assistant qui lui a été imposé – très ambitieux.

Le moindre caillou dans la mécanique peut faire exploser la machine. C’est pourquoi les Clippers ont la faveur des pronostics. Ceux de Kevin Durant, par exemple, mais aussi d’une majorité de dirigeants interrogés sous couverts d’anonymat par le site The Athletic. L’un deux a plutôt bien résumé la situation : "Peut-être que les bilans des deux équipes ne seront pas très différents en saison régulière. Mais les Clippers ont beaucoup plus de chances de gagner le titre."

Los Angeles appartient aux Lakers... pour encore combien de temps ?

En d’autres termes, les Clippers sont taillés pour les playoffs. Attention, tout de même, avec cette affirmation. Les Lakers ont peut-être justement besoin d’être dans la peau de l’outsider, même s’ils ne le seront pas vraiment vu qu’ils sont pressentis pour aller au bout. Mais ça ne leur fera pas de mal de laisser un peu de pression sur les épaules de leurs nouveaux rivaux. Surtout, ils arrivent beaucoup plus frais.

LeBron James a ainsi manqué les playoffs pour la première fois depuis 2005. Il prend de l’âge, certes, mais il n’a jamais eu autant de temps pour se reposer et pour se préparer. Il va débarquer revanchard et la présence de Davis devrait l’aider à traverser la saison régulière sans trop forcer. Alors qu’à l’inverse, Leonard sort d’une campagne de playoffs historique mais sans doute très éreintante, avec la célébration du titre derrière. George va lui commencer la saison à l’infirmerie après avoir été gêné par des problèmes à l’épaule depuis des mois. L’essentiel est évidemment qu’ils soient tous les deux opérationnels pour les playoffs.

Quelle que soit l’issue de cette grande bataille, Los Angeles restera probablement la ville des… Lakers (et ce même si les supporters des Clippers sont plus "fidèles", comme en témoigne leur série de matches joués à guichets fermés au Staples Center). La franchise a tout simplement beaucoup plus de sympathisants. Leonard et George en ont fait les frais en étant tous les deux sifflés lors de leur sortie publique dans L.A. Mais la vérité du terrain peut-être tout autre. Cette rivalité sera au centre de la saison, et on espère les playoffs, un stade de la compétition où les deux équipes ne se sont encore jamais affrontées. La NBA l’a senti et l’exercice va justement s’ouvrir sur un duel entre Lakers et Clippers. La première affiche de l'année. Peut-être aussi la dernière à l’Ouest avant les finales en juin prochain.