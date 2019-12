Le joueur : LaMarcus Aldridge fait des dégâts contre Memphis (40 points)

Il y a des soirs comme ça, où tout rentre. C’est un peu le constat qu’on fait les Spurs après leur large victoire contre les Grizzlies (145-115). Pas toujours très inspirés depuis le coup d’envoi de la saison, les joueurs de Gregg Popovich étaient insolents d’adresse cette nuit. A commencer par LaMarcus Aldridge. L’intérieur all-Star, a délivré une performance vintage : 40 points à 17 sur 25 aux tirs. Avec aussi 9 rebonds et 5 passes. Une ligne de statistique qui rappelle ses meilleures années, à Portland, où il était capable de faire exploser une défense avec ses tirs à mi-distance et ses mouvements près du cercle. Les Spurs ont converti 67% de leurs tentatives, dont 62% de leurs trois-points. Ce sont les meilleurs pourcentages sur un match NBA cette saison.

Le match : Duel plein de frissons entre Indiana et Toronto

Les Pacers ont battu les Raptors après prolongation cette nuit (120-115). Une affiche de la Conférence Est tronquée par les blessures de joueurs majeurs – Victor Oladipo et Malcolm Brogdon pour Indiana, Pascal Siakam du côté de Toronto – mais qui a pourtant tout de même tenu ses promesses. Parce que les deux équipes ont offert un engagement intense, serré, avec de nombreux renversements de situation. Les champions en titre ont compté 15 points de retard en première mi-temps. Ils ont fini par revenir au score. Mais Kyle Lowry (30 pts) n’a pas su inscrire le panier pour la gagne dans la dernière minute du temps réglementaire. Prolongation. C’est alors Aaron Holiday qui a fait la différence pour les Pacers. Titularisé en l’absence de Brogdon, il a marqué 19 points. Dont deux paniers primés (5 au total) qui ont mis les siens à l’abri pour de bon.

L’action : Jamal Murray achève les Suns à 3 secondes de la sirène

Les Nuggets se sont imposé in-extremis contre les Suns cette nuit (113-111). Ils doivent leur salut à leur meneur, Jamal Murray, auteur du panier pour la gagne. Alors que le score était de 111-111, le Canadien a pris la dernière possession à son compte. Nikola Jokic est venu lui poser un écran et Murray s’est retrouvé face à un intérieur après le changement de défenseur effectué par les Suns. Il a commencé à le déborder sur la droite avant de revenir rapidement en arrière pour dégainer. Un step-back victorieux.

Murray a fini 28 points et 7 passes. 22 points, 12 rebonds et 10 passes pour Nikola Jokic. Et ça fait déjà une septième victoire de suite pour Denver.

La performance : James Harden et Russell Westbrook combinent 62 points

Les Rockets ont pris le dessus sur les Kings (113-104) cette nuit. James Harden a marqué 34 points et Russell Westbrook en a ajouté 28. Néanmoins, les Texans ont eu chaud. Ils ont dilapidé une avance de 25 points avant de finalement se reprendre dans les derniers instants.

La statistique : 17

Comme le nombre de passes décisives distribuées par Ben Simmons cette nuit. Son record en carrière. L’Australien a même compilé un triple-double puisqu’il a ajouté 16 points et 13 rebonds à son compteur en plus de ses 17 caviars. Tobias Harris a profité des offrandes de son jeune meneur pour marquer 35 points. Dans leur sillage, les Sixers sont facilement venus à bout des Pistons (125-109).

Les Français : Rudy Gobert encore au charbon

Rudy Gobert a encore affolé les compteurs. Le pivot du Jazz a été flashé à 18 points et 20 rebonds cette nuit. Mais son équipe s’est inclinée contre le Heat (104-107). Ian Mahinmi est toujours bien installé dans le cinq majeur de Washington. Il a compilé 8 points et 9 rebonds contre New York. Dans le camp d’en face, Frank Ntilikina a marqué 5 points en seulement 11 minutes. Petit Evan Fournier qui a fini en-dessous de ses standards : 8 points en 32 minutes. Mais Orlando a battu Chicago (103-95) et c’est l’essentiel. Une petite minute de jeu (58 secondes) pour Sekou Doumbouya, auteur d’un point avec Detroit.