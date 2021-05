Atlanta Hawks -New York Knicks : 113-96

Atlanta mène 3-1

C'est une victoire collective. Et un succès qui peut laisser des traces. Atlanta a dominé New York (113-96) en s'appuyant sur son collectif pour prendre le large dans cette série (3 victoires à 1). Les Hawks pourront finir le travail mercredi à New York en cas de nouvelle victoire. Et s'ils reproduisent leur performance de ce dimanche, ils auront toutes les cartes en mains.

Après une première mi-temps équilibrée, Atlanta a passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires. Avec un 35 à 22 passé au troisième quart-temps, les Hawks ont ruiné les espoirs new-yorkais. Et si Trae Young a encore répondu présent (27 points, 9 passes) malgré quelques difficultés de loin (4 sur 14 à trois points), la formation de l'État de Géorgie a démontré qu'elle possédait de nombreux atouts.

John Collins (22 pts, 8 rbds), Danilo Gallinari (21 pts) ou encore Clint Capela (10 pts, 15 rbds) et même Bogdan Bogdanović (12 pts, 8 rbds, 7 pds) ont ainsi fait mal aux Knicks. Le match plus consistant d'un Julius Randle toujours en délicatesse avec son adresse (23 pts à 7 sur 19 au tir, 10 rbds, 7 pds et 5 turnovers) n'a rien changé. Derrick Rose (18 pts), RJ Barrett (21 pts) and co sont dos au mur. Mercredi, ils vont devoir gagner. Sinon, ils seront en vacances.

