Le Heat dompte les Sixers, fin de mauvaise série pour les Pelicans

Le match : Le Heat casse la série d’invincibilité de Sixers à Philadelphie

14 matches et autant de succès. Les Sixers étaient encore invaincus devant leur public avant d’affronter le Heat cette nuit. Ils ont concédé leur première défaite à domicile de la saison. En effet, Miami a trouvé les ressources pour repartir avec la victoire (108-104). Les Floridiens ont encore une fois été menés par Jimmy Butler (14 pts) et ses jeunes compagnons d’armes. 26 points pour le rookie Kendrick Nunn, 23 pour Bam Adebayo ou encore 15 pour le shooteur Duncan Robinson, très précieux avec ses deux trois-points inscrits dans le quatrième quart temps. Miami comptait encore 14 points d’avance dans les dernières minutes mais les Sixers ont fini par recoller au score grâce à Joel Embiid (22 pts, 19 rbds) et Tobias Harris (20 pts). Ils ont même eu une occasion de prendre les devants à 106-104 mais Al Horford a raté sa tentative lointaine dans les dernières secondes. C’est déjà la vingtième victoire de la saison pour le Heat, solidement installé à la deuxième place de la Conférence Est.

Le joueur : Kemba Walker relève Boston

Battus lors de leurs deux dernières sorties, les Celtics ont profité de leur déplacement à Dallas pour se relancer en battant les Mavericks (109-103). Les Texans étaient une nouvelle fois privés de Luka Doncic. Kemba Walker, lui, était bien présent pour Boston et il a mené la danse avec 32 points.

La performance : Chicago remonte 18 points avant de l’emporter

Les Bulls ont du caractère. Ils l’ont démontré en ne baissant pas les bras alors qu’ils étaient menés de 18 points par les Wizards au cours du quatrième quart temps hier soir. Plutôt que de s’écrouler, ils ont continué de se battre et ça a payé. En effet, Chicago l’a emporté après prolongation (110-109) à la suite d’une remontée fantastique dans les dernières minutes. Les joueurs de Jim Boylen ont passé un 21-3 à leurs adversaires pour revenir à 96 partout à 5,5 secondes de la sirène finale. Bradley Beal (22 pts, 7 rbds, 7 pds) pensait sans doute donner la victoire à Washington en inscrivant un ultime panier à cinq dixièmes de la fin. Mais ses coéquipiers ont eu la mauvaise idée de faire faute sur LaVine sur la remise en jeu suivante. Ce dernier a envoyé le match en prolongation en convertissant ses deux lancers. Les Bulls ont fini par prendre les devants dans le temps supplémentaire, notamment sous l’impulsion de Lauri Markkanen (31 pts).

La fin de série : les Pelicans gagnent enfin !

L’équipe de New Orleans s’est donné un peu d’air en battant Minnesota (107-99) cette nuit. Une victoire qui met fin à une série tristement record de 13 défaites consécutives. Une première dans l’Histoire de la franchise. Pour enfin de sortir de ce mauvais pas, les Pelicans ont pu compter sur le jeune Brandon Ingram, auteur de 34 points hier soir.

L’exploit : Oklahoma City gagne après avoir compté 24 points de retard

Le Thunder est le roi des comebacks en NBA. Chris Paul (18 pts) et ses coéquipiers ont remonté 24 points pour battre les Grizzlies (126-122) sur le fil hier soir. Une victoire qui fait écho à celle de lundi, quand Oklahoma City avait effacé un déficit de 26 points avant de battre les Bulls. Chapeau.

Les Français : Evan Fournier et Ian Mahinmi battus

Bien que titulaires, Ian Mahinmi (8 pts) et Evan Fournier (13 pts) n’ont rien pu faire pour aider leurs équipes respectives à l’emporter. Le pivot a été battu par Chicago avec Washington et le second a enregistré une nouvelle défaite avec Orlando contre Denver.

Tous les scores

Cavaliers - Hornets : 100-98

Pistons - Raptors : 99-112

Wizards - Bulls : 109-110

Sixers - Heat : 104-108

Timberwolves - Pelicans : 99-107

Thunder - Grizzlies : 126-122

Nuggets - Magic : 113-104

Mavericks - Celtics : 103-109

Trail Blazers - Warriors : 122-112