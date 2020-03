La série : Quatrième défaite de suite pour les Rockets

Jouer avec cinq extérieurs qui cavalent d’un bout à l’autre du parquet, c’est bien. Mais quand c’est l’unique option d’une équipe chaque soir pendant des semaines, ça fatigue. Et les Rockets accusent le coup. Les joueurs de Mike D’Antoni ont concédé cette nuit un quatrième revers consécutif. Le Magic, bien que privé d’Evan Fournier, a été sans pitié avec les Texans (106-126). 24 points pour D.J. Augustin et 18 pour Markelle Fultz. Les deux meneurs d’Orlando ont profité de l’absence d’un pivot pour protéger le cercle en agressant constamment la défense de Houston. Les Rockets ont aussi manqué d’adresse (9 sur 32 à trois-points) et ils ont été dominés aux rebonds. Avec 24 points de Russell Westbrook et 23 de James Harden, c’était insuffisant pour enrayer la spirale négative qui s’installe.

Le choc : Les Lakers domptent enfin les Clippers

Pour la première fois de leur Histoire commune dans la cité des anges, la bataille de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers a des allures de lutte pour le titre NBA. Un avant-goût des finales de Conférence à l’Ouest. Si les Clippers avaient pris les deux premières manches, ce sont les Lakers de LeBron James (28 points, 7 rebonds et 9 passes) et d’Anthony Davis (30 points) qui l’ont emporté hier soir (112-103). Les mauves et ors ont ainsi prouvé qu’ils pouvaient battre n’importe quelle équipe, avec deux victoires probantes sur les Bucks et maintenant les Clippers au cours de la semaine écoulée.

Le match : Domantas Sabonis et les Pacers calment Luka Doncic

Joli duel entre deux outsiders de chaque Conférence hier soir. D’un côté Indiana, de l’autre, Dallas. Avec des superstars européennes aux quatre coins du parquet. Luka Doncic a compilé 36 points, 10 rebonds et 8 passes mais ce sont les Pacers d’une excellent Domantas Sabonis (20 pts, 17 rbds, 6 pds) qui sont repartis avec la victoire (112-109). Victor Oladipo a marqué les 6 derniers points de son équipe pour remonter un handicap tardif de 5 points. Doncic a notamment raté deux tentatives derrière l’arc pour arracher la prolongation en fin de rencontre.

La performance : Jrue Holiday est en mission pour les Pelicans

New Orleans cherche à finir très fort la saison régulière pour aller cueillir la huitième place de Memphis, synonyme de qualification pour les playoffs. Avec quatre victoires d’écart, l’opération s’annonce très compliquée. Mais Jrue Holiday ne baisse pas les bras. La star des Pelicans a tout donné pour mener son équipe à la victoire hier soir. 37 points, 9 rebonds et 8 passes pour un succès contre les modestes Timberwolves (120-107). Zion Williamson a ajouté 23 points et 7 rebonds.

L’action : L’interception et le panier pour la gagne pour Dennis Schroder

Boston avait le match en mains. Puis l’a laissé tomber. Pas seulement la partie mais d’abord le ballon, arraché par Dennis Schroder des griffes de Kemba Walker alors que les Celtics menaient d’un point à 13 secondes de la sirène. L’Allemand a profité de la pression défensive de Chris Paul pour subtiliser la gonfle à Walker avant de marquer le panier pour la gagne (105-104). De quoi conclure en beauté sa soirée après avoir compilé 27 points et 6 passes en sortie de banc. Meilleur sixième homme de l’année vous avez dit ?

La première : Jacque Vaughn débute sur le banc des Nets avec une victoire

Kenny Atkinson a soudainement quitté Brooklyn à la surprise générale samedi dernier. Son ancien assistant Jacque Vaughn va donc assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Pour sa première dans le costume du patron du banc, les Nets ont battu les Bulls (110-107) avec notamment 24 points de Caris LeVert et 23 points de Spencer Dinwiddie. L’équipe new-yorkaise a besoin de bien finir la saison pour s’assurer la septième place à l’Est – Brooklyn et Orlando sont à 29 victoires chacun mais le Magic a une défaite de plus – et ainsi éviter Milwaukee au premier tour.

Le joueur : Ricky Rubio met les Suns sur orbite

Sans Giannis Antetokounmpo, absent pour deux matches en raison d’une blessure a priori mineure, les Bucks ont pris l’eau sur le parquet des Suns. Une défaite 140 à 131 après un premier quart étincelant des joueurs de Phoenix (47-26) ! Ricky Rubio a été brillant avec 25 points, 13 rebonds et 13 passes au compteur. Devin Booker a pour sa part inscrit 36 points. 39 pour Khris Middleton, leader à Milwaukee en attendant le retour de son MVP.

Les Français : Frank Ntilikina s’impose devant Sekou Doumbouya

Les deux amis Frank Ntilikina et Sekou Doumbouya, tous les deux sacrés champion d’Europe U18 avec l’équipe de France il y a quelques années, se retrouvaient face à face hier soir. Le premier a pris le dessus avec la victoire des Knicks contre les Pistons (96-84). 7 points et 3 passes pour Ntilikina, 4 points pour Doumbouya. Petit match pour Timothé Luwawu-Cabarrot. Le Français a joué 23 minutes pour Brooklyn mais en se faisant assez discret (1 point, 5 pertes de balle).

Tous les scores

Nets – Bulls : 110-107

Timberwolves – Pelicans : 107-120

Clippers – Lakers : 103-112

Celtics – Thunder : 104-105

Suns – Bucks : 140-131

Wizards – Heat : 89-100

Mavericks – Pacers : 109-112

Rockets – Magic : 106-126

Cavaliers – Spurs : 132-129

Knicks – Pistons : 96-84

Kings – Raptors : 113-118