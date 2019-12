LeBron James est encore un peu plus entré dans la légende de la NBA cette nuit au Staples Center de Los Angeles. En délivrant 13 passes décisives, "The King" a intégré le Top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA. Même s'il s'est montré maladroit (3 sur 10 aux tirs) dimanche, LeBron James a aidé son équipe à prendre le meilleur sur les Mavericks et Luka Doncic, particulièrement en forme ces dernières semaines, en délivrant des caviars à Dwight Howard et Anthony Davis, notamment. L'histoire retiendra que LeBron James a donné sa 9000 passe à l'ancien joueur de la Nouvelle Orléans lors du premier quart-temps.

Seul Kidd s'en approche

Avec désormais plus 9 000 rebonds et 9 000 passes décisives à son compteur, auxquels il faut ajouter plus de 33 000 points, l'ex-joueur de Miami forme un club à lui tout seul dans l'histoire de la ligue. Le seul à s'approcher de lui est Jason Kidd avec ses 12 091 passes et 8 725 rebonds. Une preuve supplémentaire de l'extrême polyvalence du numéro 23 des Lakers. Il est désormais solidement ancré en neuvième position du classement des meilleurs passeurs de l'histoire de la NBA. Dans quelques semaines, il devrait passer devant Isaiah Thomas (9061 passes). Magic Johnson (10141), Oscar Robertson (9887) et Chris Paul (9389), respectivement cinquième, sixième et septième, sont désormais dans le viseur de LeBron James. En revanche, les 15806 passes du recordman John Stockton sont hors de portée pour "The King".

Ces chiffres étourdissants le placent évidemment très haut dans la légende de la NBA mais James ne veut pas s'arrêter là. Son contrat actuel avec les Lakers court jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 (avec la dernière en option). "J’ai 35 ans, je me sens simplement mieux et j’ai une meilleure compréhension de ce que je veux faire de ma vie, a-t-il déclaré après avoir reçu le prix du meilleur sportif de la décennie par AP. Il y a dix ans, j'allais avoir 25 ans. On ajoute dix ans d’apprentissage et d’adversité, d’embûches, de bons, de très grands et de mauvais moments, et n’importe quelle personne intelligente en retire quelque chose." Au réveil ce matin, LeBron James soufflera ses 35 bougies. Il s'est dont offert un joli cadeau d'anniversaire.