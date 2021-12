Ce devait être une fête pour terminer 2021 en beauté. Mais la dernière au Staples Center a viré au fiasco pour les Lakers, battus à plat de couture par les Spurs (138-110) , pourtant pas impériaux cette saison. De quoi tracer une dynamique franchement inquiétante : depuis la blessure d’Anthony Davis au genou, les champions 2020 ont enchaîné quatre défaites et sont repassés sous la barre des 50% de victoires (16-17).

Ce jeudi, c’est sans leur coach qu’ils ont défié les Spurs, lui aussi soumis au "Health and Safety Protocol de la NBA". Sans leur coach mais surtout sans toute une ribambelle de joueurs importants pour le collectif des Lakers. Avery Bradley, Kent Bazemore, Malik Monk, Austin Reaves et Trevor Ariza étaient tous absents et, forcément, cela s’est vu.

"Il n’y a aucune alchimie, quelque soit l’équipe de départ, a expliqué LeBron James en conférence de presse, plus résigné qu’en colère. Tous nos défenseurs sont soumis au protocole. On n’a même pas besoin d’un effectif au complet, juste que certains d’entre eux reviennent". Face aux Spurs, LBJ a tenté de porter les siens (36 pts), bien secondé par Russell Westbrook (30 pts) mais ce fut insuffisant pour cacher les manques actuels des Angelenos.

"On n’a pas d’autres choix que de trouver une solution, a défendu le meneur des Lakers après LeBron James. On va en trouver. On va retrouver certains gars en forme et je peux vous dire qu’on a un paquet de mecs dans ce vestiaire qui n’abandonneront pas face à ce qu’on vit. On doit juste tourner la page et trouver une manière de gagner un match de basket". Prochain essai face aux Nets le 26 décembre pour un duel déjà synonyme de tournant pour les Lakers.

