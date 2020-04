Les 10 moments cultes de la carrière d’Allen Iverson

Des tresses. Des tatouages plein le corps. Des bijoux et autres "blings-blings" extravagants. Allen Iverson avait ses propres codes. Certainement pas ceux de l’Amérique puritaine, pour ne pas dire raciste, qui voyait d’un mauvais œil l’ascension de ce gamin des quartiers pauvres de Virginie. Pas même ceux de la NBA, une ligue qui cherchait à se défaire de son image de voyous. Et pourtant, le natif d’Hampton est devenu un modèle. Son influence a largement dépassé le cadre des terrains de basket, où il excellait. Son style si particulier a même poussé les dirigeants à imposer un "Dress Code" pour l’empêcher de s’habiller comme il le souhaitait. "Tu peux mettre un gangster dans un costume, ça restera toujours un gangster", répondait l’intéressé pour souligner l’hypocrisie du nouveau règlement.

Victime d’un procès d’intention, constamment jugé, Iverson a su s’imposer au point de s’affirmer comme l’un des grands chouchous du public au début des années 2000. Un joueur au gabarit plus « humain », au cœur gros comme ça, combatif jusqu’à la mort, plus petit mais plus talentueux que tous les autres. Une icône de la NBA post-Michael Jordan. Un scoreur prolifique. « Le meilleur joueur de tous les temps, kilos pour kilos. » Surtout l’emblème d’un mouvement social et culturel. Un homme certainement pas parfait mais c’est justement ce qui fait le charme de sa personne et de son parcours, racontés en dix moments clés.

La prison, à 17 ans

Si la carrière d’Allen Iverson a un charme si particulier, c’est aussi parce qu’elle a bien failli ne jamais débuter. La faute à une sombre affaire malheureusement encore trop courante aux Etats-Unis. En février 1993, à l’âge de 17 ans, l’adolescent originaire des quartiers pauvres et rongés par la criminalité d’Hampton (Virginie), se retrouve au cœur d’une bagarre dans un bowling de la ville. Deux groupes s’affrontent. Iverson et ses amis, opposés à d’autres étudiants. Encore aujourd’hui, personne ne connait réellement – sauf les protagonistes – l’origine de l’altercation. Sauf que dans ce chaos, c’est bien la jeune superstar du lycée local, déjà glorifiée par ses performances extraordinaires autant en basket qu’en foot US, qui est arrêtée en compagnie de deux de ses camarades. Tous les trois afro-américains.

Un détail tristement important dans ce procès sous fond de haine raciale. L’autre bande de jeunes, des blancs, sont présentés comme les victimes. Et Iverson comme l’agresseur. Il est notamment accusé d’avoir frappé une femme à la tête avec une chaise. Ce à quoi il se défendra en déclarant : "Donc j’aurais fracassé quelqu’un dans un bowling, alors que tout le monde me connaît, tout en pensant qu’il n’y aurait pas de conséquences ? C’est complètement fou ! Et quel genre d’homme frapperait une femme à la tête avec une chaise ? Je préférerais même qu’ils inventent une histoire où je frappais un homme." Déterminé à faire d’Iverson un exemple, le juge attend plusieurs mois afin que l’athlète soit poursuivi en tant qu’adulte.

Il écope alors de quinze ans de prison pour "mutilation en bande organisée", un terme normalement réservé aux groupes d’assassin qui lynchaient leurs victimes au XIXème siècle… Carrière terminée. Heureusement, une vidéo de surveillance montrera finalement un Iverson qui quitte le bowling peu après que la bagarre ait éclatée. Le gouverneur de Virginie a fini par le gracier après quatre mois passés dans une maison de correction. Un an après, sa condamnation sera révoquée. Un épisode difficile de sa vie évoqué dans le documentaire : No Crossover : The Trial of Allen Iverson.

Premier choix d’une Draft historique

Allen IversonEurosport

22,9 points de moyenne sur deux saisons en NCAA. Le record pour un joueur sous la tunique des Hoyas. Des performances qui font de lui le prospect numéro un du pays à sa sortie de l’université. Et pourtant, sa promotion est chargée ! Même l’une des plus fortes de tous les temps avec le recul. Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen mais aussi des All-Stars comme Antoine Walker, Stephon Marbury, Predag Stojakovic, Jermaine O’Neal, Shareef Abdur-Rahim ou Zydrunas Ilgauskas. Pourtant, c’est bien Iverson qui sera appelé en premier par David Stern le 26 juin 1996. Le plus petit premier choix de l’Histoire, du haut de son 1,83 mètre. "Je pensais devenir le meilleur joueur de football de tous les temps et voilà que je suis drafté en première position en NBA", déclarera la nouvelle coqueluche des Philadelphie Sixers.

Le crossover mythique sur Michael Jordan

Comme de nombreux passionnés de basket à l’époque, Allen Iverson a grandi en prenant Michael Jordan pour modèle. "Je voulais être comme Mike. Je me souviens de la première fois que j’ai joué contre lui. Je marchais sur le terrain et je l’ai regardé. C’était la première fois de ma vie qu’un être humain ne me semblait pas réel. C’était comme si je voyais littéralement son aura. C’était comme s’il brillait. Je me suis assis et je me suis dit : ‘C’est Michael’. Et je le regardais. Je ne pouvais pas m’arrêter de le regarder. Je regardais ses chaussures et je me disais : ‘Il porte des Jordan !’. C’était mon Mike. Mon idole. Mon héros", témoignait A.I. en 2016.

Des souvenirs qui remontaient vingt ans en arrière, quand il a effectivement croisé la route de Jordan pour la première fois. Leurs deux premiers duels n’ont rien donné pour le rookie le plus sensationnel de la saison 96-97. Mais leur troisième affrontement reste gravé dans les mémoires. Pour toujours. Parce qu’en mars 97, alors que les Sixers coulent au classement, Iverson, déjà sûr d’être élu ROY (23,5 points et 7,5 passes de moyenne pour sa première saison), réussit une action d’anthologie sur le meilleur joueur de tous les temps. Il le déstabilise en un crossover. Une feinte à gauche, un changement rapide vers la droite. Et le numéro 23 des Bulls qui cafouille. Défenseur féroce, Jordan a rarement été mis dans le vent de la sorte. Surtout que, dans la foulée, le jeune adversaire insolent a mis son tir. Une action devenue légendaire. Le plus grand moment de la carrière du joueur, comme il le confiera lui-même une fois à la retraite. "Aujourd'hui, quand des gosses viennent me voir, ils ne me demandent pas si je suis Allen Iverson, mais si je suis le gars qui a crossé Michael Jordan."

Son transfert avorté à Detroit

Plus rapide que tout le monde, combatif et ingénieux sur le terrain, le jeune Iverson s’est très vite affirmé comme un scoreur de premier plan en NBA. Il a même terminé meilleur marqueur du championnat en 1999, au terme de sa troisième saison dans la ligue. Ses performances ont ramené les Sixers dans la course aux playoffs, avec deux éliminations consécutives au second tour. Mais malgré ces résultats prometteurs, le coach Larry Brown était à bout. Fatigué par l’attitude de sa star, nonchalante et fréquemment en retard à l’entraînement. Alors, à l’été 2000, il craque. Brown va voir ses dirigeants et il insiste sur le fait qu’il s’apprête à démissionner si le joueur phare de l’équipe n’est pas transféré. "Je ne voulais pas m’en séparer mais je ne pouvais plus le défendre parce qu’il n’arrêtait pas de défier les règles fixées par Larry", commentait le Président de l’époque Pat Croce.

Un accord est finalement trouvé pour un échange massif. Six équipes. Vingt quatre joueurs impliqués ! Les Sixers sont en passe de récupérer des stars confirmées comme Glen Rice ou Eddie Jones. Allen Iverson, lui, est censé rejoindre les Pistons. Sauf que le pivot Matt Geiger doit l’accompagner à Detroit. Pour boucler le deal, ce dernier doit accepter de renoncer à une clause de son contrat qui lui promettait une hausse de son salaire en cas de transfert. Il refuse. L’échange est alors annulé. Mais paniqué par la situation, Iverson promet alors à tout l’encadrement de se comporter comme un vrai professionnel…

MVP d’un All-Star Game somptueux en 2001

Allen Iverson au All-Star Game 2001AFP

L’un des plus beaux All-Star Games de l’Histoire. Titulaire à l’Est pour la première fois de sa carrière, Allen Iverson est en pleine bourre. Ses Sixers tournent alors à plein régime et occupent la première place à l’Est. Il est le nouveau chouchou du public. Une popularité qui va encore grimper en flèche suite à sa prestation lors du match des étoiles en 2001. Alors que les meilleurs joueurs de la Conférence Est sont dominés par les mastodontes que sont Tim Duncan, Kevin Garnett, Chris Webber et compagnie, des géants menés par Kobe Bryant, Iverson sonne la révolte des siens. 21 points à remonter en neuf minutes. Avec 15 de ses 25 points inscrits dans le dernier quart temps, il parvient à emballer le match, très disputé dans les moments clés. Une victoire finale de l’Est, 111-110 et un trophée de MVP logiquement offert à la star de Philadelphie, chaudement applaudie par le public de Washington.

Le plus petit MVP de l’Histoire

Littéralement. Le plus petit par la taille, évidemment. Pas par le cœur, l’esprit ou la combativité. Et encore moins au mérite. Meilleur marqueur (31 points) et meilleur intercepteur de la saison (2,5), Allen Iverson est nommé MVP le 14 mai 2001. La consécration pour un joueur avec un parcours semé d’embûches. Une belle revanche, un peu moins d’un an après avoir été tout proche de quitter les Sixers. Son changement d’attitude a payé et son équipe s’est hissée à la première place de la Conférence Est avec 56 victoires au compteur. Deux jours plus tard, il fête son trophée en claquant 52 points lors d’un Match 5 décisif au second tour des playoffs. Une série fantastique, finalement gagnée en sept manches contre les Raptors de Vince Carter. Avec deux sorties à plus de 50 pions pour Iverson.

L’exploit contre les Lakers de Shaq et Kobe

Allen IversonAFP

Allen Iverson est phénoménal tout au long des playoffs 2001. Au courage, les Sixers – valeureux mais limités en talents derrière leur superstar – ont donc sorti les Raptors puis les Bucks de Ray Allen. En sept manches à chaque fois. Les voilà en finales pour la première fois depuis 1983, année de leur dernier titre. Mais c’est un ogre, une machine à gagner, qui se dresse désormais sur la route de l’équipe coachée par Larry Brown. Les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant et, surtout, de Shaquille O’Neal. David contre Goliath, sur un terrain de basket. Les Californiens partent largement favoris. Surtout qu’ils n’ont pas encore perdu une seule rencontre avant de défier l’outsider de la Conférence Est. Trois coups de balais pour les champions en titre, contre les Blazers de Scottie Pippen et Rasheed Wallace, contre les Kings de Chris Webber et Vlade Divac puis enfin contre les Spurs de Tim Duncan et David Robinson. Impressionnant.

Ce soir-là, un homme a fait plier la machine infernale de Phil Jackson. Déchaîné, Iverson a inscrit 48 points. Surréaliste. Encore plus fort que les 44 points et 20 rebonds d’O’Neal. Avec une action culte, une de plus. Un nouveau crossover, cette fois-ci sur Tyronn Lue, qu’il enjambe après un panier décisif. Les Sixers réussissent l’exploit de prendre un match aux Lakers. Ils perdront les quatre suivants. Mais A.I. a bouclé les playoffs avec 33 points, quasiment 5 rebonds et plus de 6 passes de moyenne. Monstrueux.

"We talking about practice"

Avec une ascension aussi soudaine l’année précédente, Allen Iverson et les Sixers étaient très attendus en 2002… et la chute ne fut que plus brutale. Un exercice décevant, bouclé par une élimination sans saveur au premier tour des playoffs. La star est retombée dans ses travers et Larry Brown, une fois de plus à bout, critique publiquement les retards et les absences à l’entraînement de son joueur clé. Il y a de l’eau dans le gaz et les journalistes veulent en savoir plus. Ce qui donne lieu à une conférence de presse complètement surréaliste, encore inédite à ce jour. La séance de questions-réponses tourne au sketch avec un Iverson qui répète quatorze fois le mot "practice" (entraînement, en VF) pour bien faire passer son message.

"Je suis censé être la star, mais on parle d'entraînement. Je veux dire, écoutez, on parle d'entraînement. Pas d'un match, pas d'un match ! On parle d'entraînement ! Pas du jeu pour lequel je vais sur le terrain et suis prêt à mourir à chaque match comme si c'était mon dernier. On ne parle pas d'un match, mais d'entraînement. C'est complètement idiot, non ? Je sais que je suis censé être un exemple et tout ça. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, je sais que c'est important. Vraiment. Honnêtement. Mais mec, on parle d'entraînement ! De quoi on parle ? D'entraînement ! On parle d'entraînement !" Culte. Sauf que dernière cette tirade se cache un homme blessé. Endeuillé après l’assassinat de Rashaad Langford, l’un de ses meilleurs amis et témoin de mariage. La souffrance a pris le dessus.

2005, la rédemption

Allen Iverson a connu trois saisons difficiles après l’euphorie des finales 2001. Des blessures, des soucis personnels et une baisse de motivation palpable, même s’il a continué à tout donner sur le terrain. Il revient finalement en forme lors de la saison 2004-2005. Inspiré à nouveau, le meneur des Sixers régale. Et en février 2005, il sort la meilleure performance offensive de sa carrière. 60 points contre le Magic de Dwight Howard, Grant Hill, Steve Francis et compagnie. Le premier joueur de Philadelphie à atteindre un tel total depuis Wilt Chamberlain. "Que l'on me mentionne en compagnie de Wilt Chamberlain, ça me laisse sans voix. On parle d'un joueur d'1m83 et d'un type de 2m15 dans la même phrase", commentait Iverson après coup. Avec 31 unités par rencontre, il récupère un nouveau titre de meilleur marqueur NBA. Le quatrième et dernier de sa carrière.

2006, le transfert à Denver et le début de la fin

S’il brille individuellement, Philadelphie n’est plus dans la course au titre. Iverson est même encore brouillé avec un coach, Maurice Cheeks, fraîchement nommé par les Sixers. En décembre 2006, la franchise décide de tourner la page et elle envoie sa superstar à Denver. A.I., deuxième meilleur scoreur NBA au moment de l’échange, se retrouve alors au côté de Carmelo Anthony, le joueur le plus prolifique de la ligue. Un duo alléchant sur le papier. Un tandem plein de flow, avec le bandeau, les nattes et les manchons sur les coudes. Mais une association vouée à l’échec. Les Spurs sortent les Nuggets en cinq manches au premier tour des playoffs 2007.

En 2008, Iverson sera transféré une nouvelle fois, cette fois-ci à Detroit, huit ans après le premier trade avorté aux Pistons. Il y restera que quelques mois. Il a alors tenté sa chance aux Grizzlies mais n’a pas accepté de se retrouver sur le banc. En 2009, il revient finalement à Philadelphie pour un dernier baroud d’honneur. Malgré de bonnes performances, l’aventure s’arrête très vite : la star décide de rester au chevet de sa fille, gravement malade. C’est la fin de sa carrière NBA, même si on ne le sait pas encore. Le MVP 2001 a osé rejoindre l’Europe, pour le plus grand bonheur des supporteurs du Besiktas, en Turquie, mais il n’est resté que dix rencontres. En janvier 2013, il annonce officiellement son retrait du monde du basket, notant au passage qu’il serait "un joueur des Sixers à vie."