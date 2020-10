Un casting cinq étoiles pour le coaching staff des Nets. Et c’est peu dire. Ce vendredi, Adrian Wojnarowski a lâché sa traditionnel "WojBomb" et révélé que Mike D’Antoni et Ime Udoka étaient sur le point de s’engager avec la franchise de New York, pour rejoindre le staff de Steve Nash. Ces deux arrivées viennent s’ajouter à celle déjà actée de Amar'e Stoudemire et la confirmation de Jacque Vaughn, entraîneur intérimaire après le renvoi de Kenny Atkinson, en mars dernier.

Novice en tant que coach principal, l’ancien meneur des Phoenix Suns va donc retrouver son ancien coach, avec qui il a collaboré entre 2004 et 2008 à Phoenix et 2012 à 2014 aux Los Angeles Lakers. C’est d'ailleurs sous la houlette de ce même Mike D’Antoni que le Canadien avait remporté ses deux titres de MVP en 2005 et 2006. A 69 ans, l’ancien coach des Rockets, chantre du “seven seconds or less”, va endosser pour la première fois le costume d’assistant. Et nul doute que son expérience sera un atout de poids pour les Nets cette saison.

Udoka, encore un produit made in Popovich

Outre l’arrivée de “MDA”, Brooklyn s’est également attaché les services de Ime Udoka. Adjoint de Gregg Popovich aux Spurs pendant sept saisons, l’ancien ailier, qui exerçait dans le staff de Brett Brown à Philadelphie la saison passée, était notamment pressenti pour prendre un poste de head coach durant cette intersaison. New York, La Nouvelle-Orléans et surtout Chicago étaient intéressés par son profil. Pur produit de "l’école Popovich", il est promis à un brillant avenir en tant qu’entraîneur et devrait, à n’en pas douter, être un élément important du staff de Steve Nash.

Ime Udoka, lors de son passage en tant qu'assistant aux 76ers, en août 2020 Crédit: Getty Images

Alors que Kevin Durant revient actuellement de sa blessure aux ligaments croisés, les Nets préparent de belle manière la prochaine saison NBA. S’ils se savent attendus sur le parquet, les joueurs et le staff de Brooklyn ont, en tout cas, posé les jalons d’une belle saison. A n’en pas douter.

