Les Celtics enchaînent mais perdent Hayward, Golden State chute encore

Boston, invaincu depuis le 24 octobre, a battu San Antonio (135-115) pour s'offrir un septième succès de rang samedi soir et continuer de mener la conférence Est. Mais les Celtics ont vu leur soirée être gâchée par la blessure de leur ailier Gordon Hayward, qui s'est fracturé la main gauche. Hayward, qui a inscrit 9 points et pris 2 rebonds en 15 minutes de jeu avant de se blesser, avait réussi un excellent début de saison avec des moyennes de 20,3 points, 7,9 rebonds (record de son équipe) et 4,6 passes décisives par match.

Il était en outre efficace à 3 points avec 44% d'adresse derrière l'arc de cercle. Le joueur de 29 ans s'est blessé en fin de deuxième quart-temps dans une collision avec le joueur des Spurs, LaMarcus Aldridge. Une radio a confirmé la fracture. Hayward avait déjà subi une blessure effrayante à une cheville en ouverture de la saison 2017-18, qui l'avait éloigné des parquets de longs mois.

Golden State poursuit sa chute libre

Dans les autres rencontres de la nuit, Golden State a continué de s'enfoncer. Les Warriors, toujours privés de Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson, ont enregistré un nouveau revers, cette fois contre Oklahoma City (114-108). Le Thunder avait déjà dominé sa victime du soir le 27 octobre dernier (120-92). Malgré un bon D'Angelo Russell (30 pts), les Warriors sont derniers de la conférence Ouest.

A noter également les 42 points de James Harden, qui a permis aux Houston Rockets de s'imposer chez les Chicago Bulls (94-117). Les Pelicans se sont eux imposés à Charlotte (110-115) alors que Memphis a chuté à domicile contre Dallas (122-138).