Les Clippers chutent, Toronto se relève, Westbrook dépasse Magic Johnson

Privés de Deandre Ayton, suspendu pour 25 matchs, et de Ricky Rubio, blessé, les Suns ont créé la surprise de la nuit en s'offrant le scalp des Clippers (130-122). Malgré le réveil de Kawhi Leonard (27 points) au retour des vestiaires, Devin Booker et ses 30 points ont eu le dernier mot pour se relever de leur défaite en prolongations face aux Nuggets. Après deux succès plutôt impressionnants face aux Lakers et chez les Warriors, les Clippers ne paraissaient pas en danger mais écopent donc de leur premier avertissement.

Un avertissement qui vaut aussi pour les Bucks dont on pensait la saison parfaitement lancée après leur victoire marquante à Houston. A domicile, ils ont d'abord largement dominé face au Heat, comptant une avance de 21 points au troisième quart-temps, avant de sombrer (131-126).

Les Knicks n'y arrivent pas

Les Toronto Raptors étaient, eux, en déplacement sur le parquet des Chicago Bulls. Et le champion a repris sa marche en avant en s'imposant (84-108) moins de 24h après sa défaite à Boston. Pascal Siakam (19 points), Serge Ibaka (18 points) et Marc Gasol (10 rebonds) ont permis aux Canadiens de faire l'écart dans la deuxième partie de la rencontre alors que la franchise de l'Illinois s'est montrée accrocheuse dans les deux premiers quart-temps.

Ça va en revanche beaucoup moins bien pour les Knicks, qui ont concédé leur troisième défaite en autant de matchs cette saison, devant leur public, face aux Boston Celtics (95-118). Le dernier quart-temps a tourné à la démonstration alors que Kemba Walker a terminé la rencontre avec 32 points au compteur. Vincent Poirier a disputé six minutes et Frank Ntilikina... 18 secondes.

Kemba Walker (Celtics)Getty Images

139e triple-double pour Westbrook

Russel Westbrook, lui, a guidé les siens vers la victoire en sonnant la révolte dans le dernier quart-temps, permettant aux Rockets de prendre le meilleur sur les Pelicans (126-123). Le MVP 2017, auteur du 139e triple-double de sa carrière (28 points, 13 passes, 10 rebonds), en a profité pour dépasser Magic Johnson (138). Il est désormais seul à la deuxième place, derrière Oscar Robertson (181). "Pour moi, c’est un sacré exploit, surtout quand on a grandi sans imaginer évoluer en NBA. C’est une chance d’être dans les livres d’histoire", a réagi l'intéressé à l'issue de la rencontre. A ses côtés, James Harden a inscrit 29 points, qui cachent à peine son piètre 2 sur 18 à trois points

Au rayon des performances individuelles, DeMar DeRozan a également fait fort. Les San Antonio Spurs ont décroché un deuxième succès de rang face aux Washington Wizards (124-122) grâce à une inspiration de leur ailier à cinq secondes et demie du buzzer. On retiendra également la performance du Tricolore Evan Fournier, meilleur marqueur d'Orlando (23 points) lors de la défaite du Magic face aux Hawks (103-99). Un revers notamment causé par Trae Young chaud bouillant (39 points), qui a inscrit les huit derniers points de son équipe.

Dans les autres rencontres de la nuit, les 76ers se sont imposés à Detroit (111-117) sans leur pivot Joel Embiid. Philadelphie a été en réussite en attaque, à l'image de Tobias Harris (29 points) et Al Horford (23). Le meneur Ben Simmons s'est fendu d'un double-double (13 pts, 10 passes). Cleveland a de son côté pris le meilleur sur Indiana (110-99). Le Jazz, lui, pris le dessus sur Sacramento (113-81) avec un Rudy Gobert discret (6 points, 6 rebonds).