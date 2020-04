Les joueurs de NBA seront intégralement payés en avril

C'est confirmé : les joueurs de NBA vont recevoir l'intégralité de leur salaire lors de la prochaine paie du 15 avril. Néanmoins, selon ESPN, l'instance et le syndicat des joueurs (NBPA) négocient toujours pour retenir un pourcentage des gains des joueurs à l'occasion des prochains versements, affirme le très renseigné journaliste Adrian Wojnarowski.

Selon lui, le montant de ces retenues, qui pourraient être faites sur les prochains salaires payés le 1er mai, dépendra du sort des matches non disputés en raison de la pandémie de Covid-19, qui a forcé la NBA à stopper le championnat le 11 mars, au moment où le pivot français Rudy Gobert (Utah) est devenu le premier joueur testé positif. Le 15 avril aurait dû marquer la fin de la saison régulière. Chacune des 30 équipes NBA doit encore disputer 15 à 19 matches pour atteindre les 82 prévus au calendrier.

Une clause de "force majeure" pourrait être appliquée

Ce sont pas moins de 259 rencontres au total qui ont pour l'heure été reporté sine die. Or compte tenu de la propagation de la pandémie aux États-Unis, la Ligue n'est pas encore en mesure de déterminer si ces rencontres pourront être jouées, dans un calendrier qui se resserre chaque jour qui passe. Cette semaine, le commissaire Adam Silver a indiqué à la presse qu'il ne prendrait aucune décision sur le sort de la saison avant mai et qu'il n'écartait aucune option: reprise en l'état, reprise dès les play-offs, annulation pure et simple du championnat.

Dans le cas où la NBA serait contrainte d'annuler sa saison, une clause de "force majeure" pourrait être appliquée, selon laquelle le salaire des joueurs pourrait être réduit jusqu'à 1% pour chaque match annulé. L'arrêt forcé des activités en raison d'une pandémie est considéré comme un cas de "force majeure" tel qu'établi dans la convention collective avec les joueurs.