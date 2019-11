Les Lakers reprennent la tête à l’Ouest

Le match : Les Lakers ont bien rebondi

Battus par les Raptors lors de leur dernière sortie après avoir gagné sept matches de suite, les Lakers ont retrouvé le chemin de la victoire en venant à bout des Suns cette nuit (123-115). Les Californiens ont mené pendant une majeure partie de la deuxième mi-temps, mais ils ont subi le retour de Devin Booker (21 pts) et de ses partenaires en fin de rencontre. L’arrière de Phoenix a même replacé son équipe au contrôle à un peu plus de trois minutes de la sirène finale (111-113). Mais les Angelenos ont alors riposté avec trois paniers à trois-points consécutifs : deux de Kyle Kuzma, excellent en sortie de banc hier soir, et un de LeBron James. Ils se sont ainsi mis à l’abri pour de bon. Kuzma a terminé avec 23 points à 9 sur 16 aux tirs. Il commence à se remettre dans le rythme après avoir raté le coup d’envoi de la saison. James a ajouté 19 points, 7 rebonds et 11 passes tandis qu’Anthony Davis claquait un double-double (24 pts, 12 rbds). Les Lakers affichent désormais un bilan de 8 succès en 10 matches. C’est leur meilleur départ depuis 2010, l’année de leur dernier titre.

La performance : Bouillant, Trae Young envoie les Nuggets au tapis

Il fallait un grand Trae Young pour permettre à des Hawks diminués de battre les Nuggets cette nuit. La star montante d’Atlanta a donc enfilé son costume de super-héros pour mener son équipe à la victoire contre l’une des meilleures formations de la ligue. 42 points - dont 15 dans le dernier quart-temps - et 11 passes plus tard, les siens ont pris le dessus sur Denver (125-121). Il s'agit de la meilleure performance individuelle de la saison du sophomore jusqu’à présent. Il a attaqué sa deuxième année dans la ligue en boulet de canon et compile pour l’instant 28 points de moyenne à 46% aux tirs et 40% à trois-points en plus de ses 9 passes. Impressionnant.

L’équipe : Les Pacers ont repris du poil de la bête

En difficulté lors des premiers matches de la saison, l’équipe d’Indianapolis commence à trouver ses repères. Les Pacers ont largement battu le Thunder cette nuit (111-85) sous l’impulsion de T.J. Warren (23 pts à 10 sur 14) ou encore Malcolm Brogdon (20 pts, 6 rbds, 5 pds). Ils ont gagné sept de leurs huit dernières rencontres après avoir perdu les trois premières de la saison.

Le coup de chaud : Coby White plante 7 paniers primés en un quart-temps

Le rookie Coby White a été au coeur de la victoire des Bulls contre les Knicks cette nuit (120-102). Non seulement il a inscrit 27 points mais en plus il a battu un record de franchise en plantant sept tirs à trois-points en un quart-temps ! Une très belle performance pour un jeune joueur prometteur.

Le joueur : Bogdan Bogdanovic décisif pour Sacramento

Comme les Pacers, les Kings ont sorti la tête de l’eau après quelques contre-performances. Cette nuit, ils sont venus à bout de Trail Blazers en plein doute (107-99). Un match au cours duquel l’arrière serbe Bogdan Bogdanovic s’est illustré. Le sixième homme de Sacramento a bien pris le relais de De’Aaron Fox, blessé, en cumulant 25 points, 10 passes et 4 interceptions en sortie de banc. Ses passages sur le terrain ont dessiné la victoire de son équipe. Notamment dans le troisième quart-temps, quand les Kings ont pris le large.

Les Français : Rudy Gobert monte en puissance

Après quelques matches timides offensivement, Rudy Gobert a remis le turbo depuis deux semaines. Le pivot tricolore du Jazz a compilé 18 points et 15 rebonds pour porter les siens vers une victoire contre les Nets cette nuit (119-114). Petite performance chiffrée en revanche pour Frank Ntilikina qui a inscrit 3 points et délivré 4 passes décisives en 29 minutes lors de la défaite des Knicks contre les Bulls (102-120). Ça va d’ailleurs mal pour les New-Yorkais, bons derniers de la NBA avec seulement deux succès en onze rencontres. Leur coach David Fizdale serait déjà sur la sellette.

Tous les scores

Pacers - Thunder : 85-111

Sixers - Cavaliers : 98-97

Heat - Pistons : 117-108

Bulls - Knicks : 120-102

Nuggets - Hawks : 121-125

Suns - Lakers : 115-123

Jazz - Nets : 119-114

Kings - Trail Blazers : 107-99