Le match : Indiana fait chuter Los Angeles

Frank Vogel avait pourtant prévenu ses joueurs : à force de produire un jeu moyen, ils allaient finir par se planter. Le coach avait vu juste. Les Lakers ont été battus par les Pacers la nuit dernière (102-105), mettant ainsi fin à leur série de 14 victoires consécutives à l'extérieur. Sans doute un peu fatigués par leur début de saison tonitruant et privés d’Anthony Davis, touché à la cheville, les Angelinos ont été mis à mal par un adversaire coriace. LeBron James a compilé 20 points, 9 rebonds et 9 passes tandis que Dwight Howard a inscrit 20 points sans rater le moindre tir (10 sur 10).

C’est Malcolm Brogdon, nouvelle star d’Indianapolis, qui a fait la différence dans les derniers instants de la rencontre. Le meneur a converti un layup dans le trafic pour donner un ultime avantage aux siens après avoir déjà ramené les deux équipes à égalité (100-100) alors que les Lakers avaient pris quatre points d’avance plus tôt dans le quatrième quart temps. Il a fini avec 14 points et 6 passes. Domantas Sabonis a été l’autre grand bonhomme de la partie : 26 points, 10 rebonds et 4 passes au compteur du Lituanien. Et une belle victoire de prestige pour les Pacers.

Le joueur : Donovan Mitchell mène la remontée du Jazz

Utah était mené 97-90 à l’approche de la fin du match hier soir. Moment choisi par Donovan Mitchell pour initier une dernière charge. L’arrière du Jazz a inscrit 8 des 19 derniers points de son équipe pour finalement l’emporter, 109-102. Une remontée in-extremis pour une nouvelle victoire de la franchise de Salt Lake City. Ça va mieux pour Rudy Gobert et ses coéquipiers, lancés sur trois victoires de rang.

La performance : 42 points pour Trae Young, encore une défaite pour Atlanta

Les Hawks sont à la peine cette saison. Alors qu’ils avaient démarré en trombe, les voilà désormais bons derniers de la Conférence Est. Ils ont pris la place de la lanterne rouge, jusqu’alors occupée par les Knicks. New York était justement l’adversaire d’Atlanta cette nuit et la franchise de Manhattan s’est imposée (143-120) malgré les 42 points de Trae Young. Le jeune meneur a tout tenté. Il a même été adroit, 16 sur 29, et il a distribué 8 passes décisives. En vain. Les Knicks ont pratiqué un meilleur basket. Avec notamment 27 points pour le rookie R.J. Barrett, sa meilleure performance en carrière.

La série : 13 défaites consécutives pour New Orleans

C’est la crise aux Pelicans. L’équipe est en chute libre et elle s’est encore inclinée cette nuit contre les Nets (101-108), après prolongation. Les joueurs d’Alvin Gentry ont été battus par un Spencer Dinwiddie des grands soirs (31 points). C’est la treizième défaite de suite de New Orleans. Un triste record pour la franchise.

Le retour : Deandre Ayton a rejoué

Suspendu 25 matches par la NBA suite à un contrôle positif à un test anti-dopage, Deandre Ayton a repris sa place dans la raquette des Suns cette nuit. Il était même titulaire. Le premier choix de la draft 2018 a fait du chiffre pour son retour : 18 points et 12 rebonds en seulement 24 minutes. Mais Phoenix a perdu contre Los Angeles (99-120). Les Clippers l’ont emporté sous l’impulsion de Paul George (24 points).

Deandre Ayton - Phoenix SunsGetty Images

Les Français : Gobert l’emporte devant Fournier

Les deux amis Rudy Gobert et Evan Fournier s’affrontaient hier soir à Orlando. Et c’est le pivot du Jazz et de l’équipe de France qui est reparti avec la victoire (109-102)en compilant 12 points, 19 rebonds et 5 passes. Son coéquipier en sélection n’a pas été en reste, marquant 19 points. 9 points. Deux autres internationaux étaient sur le front cette nuit. Frank Ntilikina était encore titulaire avec New York hier soir. Il a joué 18 minutes, pour 3 points, 3 rebonds et 3 passes. Quant à Elie Okobo, il a fini avec 9 points et 4 passes lors de la défaite des Suns contre les Clippers.

Tous les scores

Hornets - Kings : 110-102

Pacers - Lakers : 105-102

Knicks - Hawks : 143-120

Pelicans - Nets : 101-108

Jazz - Magic : 109-102

Clippers - Suns : 143-120