Les Raptors avaient faim, les Bucks ont perdu l'appétit

Le match : Les Raptors étouffent le Jazz

Le champion en titre se rebiffe depuis mi-janvier. Les Raptors font à nouveau figure de prétendants très sérieux aux finales NBA et ils l’ont encore démontré en venant à bout du Jazz hier soir (92-101). L’affaire était pourtant mal embarquée puisque Utah menait 87 à 85 au cours du quatrième quart temps juste après avoir passé un 15-3 aux joueurs de Nick Nurse. Mais plutôt que de s’écrouler, ces derniers ont réagi en appuyant à nouveau sur l’accélérateur. Ils ont marqué sur quatre possessions de suite et ont même fini la partie sur un 16-5 pour décrocher un joli succès à l’extérieur, leur quatrième victoire consécutive. Pascal Siakam et Serge Ibaka ont été excellents avec 27 points chacun. Seul hic, la blessure à la cheville de Norman Powell, joker offensif en état de grâce actuellement.

Le joueur : Jamal Murray enfonce l’équipe B des Bucks

Il y a quelques semaines, le propriétaire des Bucks clamait haut et fort qu’il voulait voir sa franchise gagner 70 matches. Un objectif illogique qui n’aurait pour seule conséquence que de fatiguer les joueurs de Milwaukee. Heureusement, le staff n’a pas suivi cette ambition démesurée et les coaches ont ainsi reposé certains cadres sur cette fin de saison. C’est donc sans Giannis Antetokounmpo (blessé) mais aussi sans Eric Bledsoe, Khris Middleton et George Hill que les Bucks ont perdu un troisième match de suite hier soir. Ils ont mordu la poussière devant les Nuggets (109-95) d’un Jamal Murray survolté. Le meneur canadien a inscrit 21 points tout en délivrant 6 passes décisives.

La performance : 40 points mais la défaite pour Terry Rozier

Terry Rozier aurait aimé souhaiter fêter son nouveau record en carrière, 40 points, avec une victoire. Mais alors que les arbitres lui avaient accordé deux lancers à 0,8 seconde de la fin d’une première prolongation, le coach des Hawks Lloyd Pierce a demandé à ce que les officiels revoient l’action. Ils se sont exécutés et ont finalement décidé qu’il n’y avait pas faute sur le meneur des Hornets. L’équipe de Charlotte s’est inclinée quelques minutes plus tard, après une seconde prolongation, contre Atlanta (143-138). Plusieurs joueurs ont pris les devants pour répondre aux 40 points de Rozier. Trae Young a compilé 31 points et 16 passes. John Collins, 28 points et 11 rebonds tandis que le rookie Cameron Reddish ajoutait 22 points et deux lancers décisifs – lui a pu les tirer – pour la gagne.

Tous les scores

Hawks – Hornets : 143-138

Nuggets – Jazz : 109-95

Jazz – Raptors : 92-101