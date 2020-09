Encore un comeback héroïque du Heat. Et encore une victoire à la clé. 17 points de retard dans le deuxième quart temps, 13 à la pause. Mais Goran Dragic (25 pts) et ses coéquipiers n’ont rien lâché. Combatifs, c’est en deuxième période qu’ils sont allés chercher leur deuxième succès de suite contre les Celtics (106-101). Avec un troisième quart temps monstrueux pour reprendre le contrôle de la partie. Un 37-17 au retour des vestiaires, avec 15 points à 7 sur 8 aux tirs pour Bam Adebayo sur ces 12 minutes. Le pivot, fantastique et décisif lors du Game 1, a presque pris le dessus sur Boston à lui tout seul à ce moment-là. Alors qu'il restait très discret depuis le début de la partie. Son coach lui a demandé d'être plus agressif en défense après la pause. Il l'a écouté. Et son énergie s'est aussi transposé en attaque où, à force de couper, il s'est souvent retrouvé libre près du cercle pour dunker. Il a fini avec 21 points et 10 rebonds.