"Il bouge mieux à l'entraînement. Mais ce n'était pas des actions de jeu ce mercredi. On a essayé de le pousser un peu, de le tester.Mais il n'est pas encore prêt". Voici comment son coach a annoncé le forfait d'Anthony Davis alors qu'il espérait voir son ailier opérationnel pour le road-trip de cinq matches qui attend les Lakers dès samedi à Houston. Los Angeles, leader de la conférence Ouest (33-7), jouera ensuite à Boston, New York, Brooklyn et Philadelphie.

"Mon retour sur le parquet se rapproche. Mais les trois derniers matches (ndlr : tous remportés) ont prouvé qu'ils n'avaient pas besoin de moi, donc je prends plus mon temps comme ça", avait déclaré Davis mardi après sa séance d'entraînement. Revenant sur sa chute au bassin lors de la victoire contre les Knicks, "AD" a assuré qu'elle "avait été très douloureuse". "C'était difficile pour moi de marcher, de m'allonger dessus et sur le côté où je suis tombé. J'ai prié pour que ce ne soit pas trop grave", a-t-il déclaré.

"J'ai été soulagé qu'il n'y ait pas eu de fracture ou quelque chose comme ça qui oblige à une intervention chirurgicale et donc une absence de plusieurs semaines ou mois", a ajouté celui qui compile 27,1 points, 9,4 rebonds et 3,2 passes de moyenne cette saison.