Anthony Davis a reconnu avoir effectué trop de pertes de balles et de fautes qui l'ont maintenu longtemps sur le banc lors de la défaite des Lakers contre Miami (115-104), dimanche dans le match 3 de la finale NBA. " J'ai pris deux fautes tôt (au premier quart-temps), je suis revenu (au 2e) et j'ai pris ma troisième. Cela a eu un impact. Je n'ai pas pu être aussi agressif des deux côtés du terrain que j'en ai l'habitude. Cela m'a définitivement fait sortir du match et a mis trop de pression sur les gars ", a-t-il déclaré.

Son entraîneur, Frank Vogel, a reconnu que les fautes sifflées contre son ailier avaient perturbé les plans offensifs de son équipe. "Je pense que cela nous a "impactés", mais nous avons déjà connu ça et il faut le surmonter. Cela fait partie du jeu. On le voit tout au long de la saison et des play-offs, il faut être capable de s'adapter et de s'ajuster". Les Lakers et le Heat disputeront le match 4 mardi soir.