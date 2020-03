Rudy Gobert continue de se racheter. Après s'être excusé publiquement sur les réseaux sociaux d'avoir pris à la légère le coronavirus, le pivot a fait un don 500 000 dollars pour lutter contre l'épidémie. Un communiqué publié par le Jazz donne plus de précisions sur ce don.

Gobert donne à son club mais aussi à la France

200 000 dollars vont être reversés aux employés du Utah Jazz, au chômage technique depuis la suspension de la NBA. Ensuite, le communiqué du club explique que 100 000 dollars sont destinés à aider les familles touchées par le coronavirus dans l'Utah et la ville d'Oklahoma. Enfin, 100 000 dollars vont être versés à la France, qui est passée samedi soir au stade 3 de l'épidémie.

"Je suis touché par les efforts inlassables et l'attention que les gens du monde entier portent aux personnes touchées par le COVID-19" a déclaré Rudy Gobert dans le communiqué publié par le Utah Jazz. Avant de conclure : "Ces dons sont un petit témoignage de ma reconnaissance et de mon soutien à tous ceux qui ont été touchés et constituent la première des nombreuses mesures que je prendrai".

D'autres joueurs se sont mobilisés

Rudy Gobert n'est pas le premier joueur de NBA a faire un don pour lutter contre le coronavirus. Giannis Antetokounmpo a lui promis vendredi de débloquer une somme de 100 000 dollars pour les salariés du FiServ Forum, la salle où évoluent les Bucks. Le rookie phénomène de La Nouvelle-Orléans Zion Williamson s'est quant à lui engagé à "couvrir les salaires de tous les employés du Smoothie King Center pour les 30 prochains jours".