Va-t-on ressentir une deuxième grosse secousse à Houston ? Quelques jours après que Russell Westbrook a demandé son départ, c'est au tour de James Harden de se poser des questions. Toujours bien informé, ESPN croit en effet savoir que le meneur des Rockets envisagerait un transfert… à Brooklyn, où il pourrait former un trio costaud avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

Pour l'heure, aucune négociation n'a été entamée entre les deux franchises. Mais si Houston ne serait pas totalement fermé à l'idée de céder sa superstar, la direction texane exigerait, sans surprise, une énorme contrepartie en joueurs et en choix de draft. Spencer Dinwiddie et Caris LeVert sont notamment évoqués pour ajouter du poids dans la balance.

Une preuve que Harden a déjà fait mûrir sa réflexion ? Le MVP de la saison 2017-2018 aurait récemment discuté de ce potentiel transfert avec Kevin Durant à Los Angeles. Les deux joueurs se sont côtoyés au Thunder, entre 2009 et 2012, et auraient tenté de peser le pour et le contre de ces potentielles retrouvailles chez les Nets. Beaucoup en salivent déjà.