Ils ont tout donné, les Raptors, dans cette série qu'ils ont rendue indécise, mais dont l'épilogue traduit la légère supériorité de Boston, vainqueur au forceps (92-87) dans le sillage de Tatum, auteur de 29 points (12 rbds, 7 passes) et qui a gagné son duel à distance avec Pascal Siakam (13 pts, 11 rbds). " Que ce fut dur, ils ont des joueurs qui se battent comme des chiens dans cette équipe et il a fallu que nous aussi le fassions ", a soufflé Tatum, heureux mais épuisé.

Côté Raptors, le cœur du champion n'a pas suffi, notamment dans une fin de match où ils ont manqué de souffle. Sans démériter, les gâchettes Kyle Lowry (16 pts) et Fred VanVleet (20 pts) ont de fait été moins fines que d'habitude (13/35 aux tirs) et le vieux sage, Serge Ibaka (14 pts, 8 rbds), s'est senti un peu trop seul à l'intérieur face aux marées vertes. Voilà Boston qui s'apprête donc à jouer sa troisième finale de conférence Est en quatre ans. Les deux premières furent perdues face à Cleveland et LeBron James. Cette fois c'est Miami, bien reposé après avoir sorti Milwaukee (4-1), qui fourbit déjà ses armes.

Et il a ensuite fini le travail en ajoutant quatre lancers francs et en infligeant un superbe contre sur le pivot Ivica Zubac. De quoi aussi se faire pardonner après avoir critiqué certains choix de son entraîneur Michael Malone ces derniers jours. Auparavant, l'opération remontée a pu s'opérer dans le sillage de Nikola Jokic (22 pts, 14 rbds, 5 passes) et Jamal Murray (26 pts, 8 rbds, 7 passes), bien meilleurs dans le second acte.