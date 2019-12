Carmelo Anthony aurait pu ne jamais porter le maillot de Portland. En effet, ce mardi, le joueur a assuré, dans une interview accordée à ESPN, qu'il était proche d'arrêter sa carrière de basketteur il y a quelques semaines. "Oui, j'étais prêt à m'en aller, a-t-il indiqué dans un premier temps. Je me suis dit que j'avais beaucoup donné, durant 15 ou 16 saisons. Je m'étais préparé à prendre du recul si la bonne offre n'était pas arrivée".

Finalement, Portland s'est présenté. Et à 35 ans, Carmelo Anthony semble avoir retrouvé une nouvelle jeunesse. Lui qui était sans équipe depuis son départ de Houston en novembre 2018 et qui avait précédemment enchaîné des expériences aussi frustrantes que décevantes avec Oklahoma City (16,2 pts et 5,8 rebonds par match) et Houston (13,4 pts et 5,4 rbds par match en 10 rencontres). En effet, Carmelo Anthony a même été élu joueur de la Conférence Ouest fin novembre. Avec notamment 17,7 points de moyenne. Pas mal pour un joueur proche de la retraite...