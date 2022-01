Le match : Les Warriors laissent filer la victoire aux Pacers

Parfois, une rencontre aussi serrée que celle entre Golden State et Indiana se résume à un choix tactique. Et un peu de réussite. Les Pacers l’ont emporté de justesse sur le parquet des Warriors (121-117) en prolongation à l’issue d’un duel plein de suspense et de rebondissements. Une défaite que Stephen Curry (39 points) et ses coéquipiers auraient pu éviter s’ils avaient choisi de faire faute sur l’ultime possession de leurs adversaires dans le quatrième quart-temps.

Malgré une avance de 3 points, Steve Kerr n’a pas demandé à ses joueurs de couper l’action et Justin Holiday a pu égaliser à 110-110 en plantant un tir décisif à trois-points pour arracher 5 minutes supplémentaires. Quelques instants plus tard, les Pacers se sont retrouvés dans la même situation. Eux ont décidé de faire faute, sans laisser l’opportunité à Curry et ses camarades de prendre leur chance à trois-points. Ça a payé.

Les Pacers décrochent là une seconde victoire de suite à l’extérieur après avoir battu les Lakers à Los Angeles le soir précédent. Mais ce match, les Warriors l’ont aussi un peu perdu seuls, sans vouloir enlever le moindre crédit à Chris Duarte (27 points) et ses partenaires, qui ont fait preuve de combativité du début jusqu’à la fin. Sauf que les Californiens ont fait beaucoup trop d’erreurs de leur côté. 21 ballons perdus (contre 14), de l’inattention en défense et 9 tirs à trois-points inscrits en 42 tentatives. Dont 6 pour le seul Curry. Les Warriors ont compté 5 points d’avance au cours du quatrième quart-temps. Même écart favorable en prolongation. Ils ont été rejoints à chaque fois. Pour finalement s’incliner sur le fil.

Le joueur : Chris Paul fait encore une fois la différence dans le money time

Si les Suns ont le meilleur bilan de toute la NBA, c’est aussi parce qu’ils savent faire la différence dans les fins de match. Et ça, c’est grâce à Chris Paul. Souvent en charge de la distribution pendant les trois premiers quart-temps, le meneur prend le relais au scoring dans le quatrième. Le tout sans faire d’erreur. Nouvel exemple – parmi tant d’autres – contre les Mavericks jeudi soir. Phoenix avait 8 points de retard à l’entame des 12 dernières minutes avant de finalement l’emporter 109 à 101 contre Dallas, mettant ainsi fin à une série de quatre victoires consécutives de l’équipe texane.

CP3 a inscrit 10 de ses 20 points dans le money time. Il a fini avec 11 passes décisives et aucun ballon perdu. Les Suns ne font pas d’erreur. Ils suivent l’exemple de leur maestro et cette assurance leur permet de gagner des matches serrés. Phoenix a notamment remporté le dernier quart-temps 35 à 19. Avec un dernier tir à trois-points de Paul pour mettre fin aux espoirs des Mavericks à 19 secondes du buzzer (107-99). Luka Doncic a marqué 24 points lors des trois premiers quart-temps avant de se faire mal à la nuque. Il a manqué un peu moins de 5 minutes de l’ultime période avant de revenir pour finir avec 28 unités. Il a ajouté 8 rebonds, 8 passes et… 8 balles perdues.

La série : Les Knicks encore battus

Nouveau passage à vide des Knicks cette saison. L’équipe de New York a enchaîné une troisième défaite consécutive en s’inclinant contre New Orleans (91-102). Très maladroits – 37% aux tirs et 23% à trois-points – les joueurs de Tom Thibodeau ont complètement calé dans le troisième quart-temps, perdu 15-35. Ils occupent maintenant la onzième place à l’Est.

Les Français : Evan Fournier n’arrive pas à enchaîner

Auteur de 27 points lors du match précédent, Evan Fournier s’est fait plus discret lors de la défaite des Knicks contre les Pelicans jeudi soir. Il n’a converti que 2 de ses 8 tentatives (1 sur 6 à trois-points) pour finir avec 6 petits points.

L'image : Gary Payton II décolle

Un poster bien tonique de Gary Payton II sur Gota Bitadze. L'intérieur des Pacers l'a tellement mal vécu qu'il s'est fait éjecter dans la foulée après avoir mis un très léger "coup" de boule au joueur des Warriors.

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks - Pelicans : 91-102

Mavericks - Suns : 101-109

Warriors - Pacers : 117-121

