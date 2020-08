NBA - En poste depuis 2013, Brad Stevens va rester aux Boston Celtics. La myhtique franchise a annoncé la prolongation de contrat de son coach dans la soirée de mercredi.

L'entraîneur des Boston Celtics, Brad Stevens, qui a mené son équipe deux fois en finale de la Conférence de l'Est de la NBA, a signé une prolongation de contrat avec le club, a annoncé l'équipe mercredi. Les détails de l'accord n'ont pas été divulgués, mais ce dernier intervient alors que les Celtics affichent des statistiques de 48 victoires pour 23 défaites qui lui ont permis d'atteindre la 3e place de la conférence Est, qualificative pour les play-offs qui commencent la semaine prochaine. C'est la sixième fois en sept ans que Boston atteint ce stade sous l'ère Stevens.

"Nous sommes ravis que Brad Stevens continue à être notre entraîneur", a déclaré Steve Pagliuca, copropriétaire des Celtics. "Il est devenu l'un des meilleurs entraîneurs de la NBA, et c'est un vrai leader sur le terrain et en dehors".

"Brad est l'un des entraîneurs les plus intelligents et les plus consciencieux sur le circuit", a pour sa part loué Danny Ainge, directeur des opérations basket des Celtics de Boston. "Plus important encore, son caractère et son intégrité ont contribué à une culture (au sein de l'équipe) que nous apprécions tous beaucoup. Brad est un excellent coéquipier et un leader que les gens veulent suivre. Nous sommes honorés de l'avoir avec nous pour poursuivre sur notre lancée", a-t-il ajouté. Stevens, 43 ans, a pris les rênes des Celtics en juillet 2013. Il affiche un palmarès de 318 victoires pour 245 défaites en près de sept saisons complètes avec Boston. Sous sa houlette, Boston a notamment atteint les finales en 2017 et 2018. L'équipe n'était plus allée aussi loin dans la compétition depuis les play-offs de 1987 et 1988.

