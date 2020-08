NBA - Alors qu'il ressent encore des douleurs au genou droit, Kristaps Porzingis manquera le match 5 du premier tour des playoffs de NBA, opposant Dallas aux Los Angeles Clippers.

Kristaps Porzingis manquera encore à l'appel pour Dallas. L'intérieur letton ressent encore des douleurs au genou droit et manquera donc le match 5 du 1er tour des playoffs NBA contre les Clippers mardi soir, a annoncé son club. L'absence se prolonge donc pour Porzingis, qui avait dû renoncer à jouer la précédente rencontre entre les deux équipes. Ce qui n'avait pas empêché les Mavericks d'égaliser (2-2) dans leur série, grâce une performance exceptionnelle de la star Luka Doncic auteur d'un triple-double (43 pts, 17 rebonds, 13 passes) et du panier de la victoire (135-133) à trois points, au buzzer de la prolongation.

NBA Les Lakers honorent Kobe en dominant les Blazers, Miami élimine Indiana IL Y A 16 HEURES

Le nouveau forfait de Porzingis (23,7 pts, 8,7 rebonds de moyenne sur cette série) n'en reste pas moins préjudiciable pour l'équipe texane, comme cela s'est vu lors du match 1 lorsqu'il a été exclu pour deux fautes techniques au début du troisième quart-temps. Ce dont ont profité les Clippers pour se détacher au score et s'imposer. Mais la précaution est de mise à son endroit, compte tenu de sa fragilité aux genoux.

En février 2018, alors sous le maillot des Knicks, il avait été victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche, qui lui a fait rater une saison et demie. Cette saison, c'est le droit qui lui a fait manquer une série de 10 matches en janvier et qui le fait de nouveau souffrir. Côté Clippers, l'incertitude plane sur l'arrière Patrick Beverley, touché au mollet gauche et qui vient de manquer les trois derniers matches de la série.

Kristaps Porzingis, l'intérieur de Dallas. Crédit: Getty Images

NBA Victime du sweep, Brown n'est plus l'entraîneur des Sixers IL Y A UN JOUR