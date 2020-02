Si on vous parle d’un joueur décisif dans le money time, à qui pensez-vous ? Damian Lillard arrive sans doute vite dans votre esprit. Quelques secondes à jouer, du sang-froid demandé : le meneur des Blazers est réputé pour ça. Pour être clutch. L’est-il de manière écrasante quantitativement ? Non. Mais en termes de coups d’éclat, il a un CV long comme le bras. Son buzzer beater avait envoyé les Rockets en vacances, au 1er tour des playoffs 2014. Cinq ans plus tard, c’est le Thunder qui a connu pareille mésaventure, terrassé par un shoot quasiment effectué depuis le logo par Lillard, sur la tête d’un Paul George pour qui c’était un "mauvais tir".

Lillard aime ça, quand approche le dénouement. Le basketteur-rappeur a même accompagné cette spécialité d’une célébration. Quand il montre son poignet, c’est qu’il est – ou qu’il était, après une action décisive – l’heure pour lui de sortir de sa boîte. C’est le fameux "Dame Time". Le problème pour Portland, hors du Top 8 à l’Ouest, c’est qu’il était temps de s’inquiéter plutôt que de s’extasier, à mi-saison. Le problème pour le reste de la ligue, c’est que Lillard a pris les choses en main. Et qu’il a drastiquement étendu sa période de transe.

Sur les six derniers matches : 57% de réussite… à 3-pt

Le meneur de 29 ans vient de boucler une série de six rencontres sur les moyennes exceptionnelles de 48,8 points et 10,2 passes décisives. Du jamais vu en NBA. Il a inscrit au moins six 3-pt lors de chacun de ces matches. Du jamais vu non plus. Peut-être plus impressionnant encore : à part un accroc de huit pertes de balles contre Houston, il réalise cela avec très peu de déchet. Son taux de réussite de loin sur la période ? 57%. Hallucinant. Et les résultats dans tout cela ? Un seul revers et donc cinq victoires, dont une face aux Lakers, une face aux Rockets ou encore une, samedi soir, face à Utah (124-107, 51 pions de Lillard).

"Je ne pense pas que nous ayons déjà vu quelque chose comme ça", estime son coéquipier Carmelo Anthony. "Ça" a commencé face aux Warriors, le 20 janvier, avec un record en carrière en points (61) comme en tirs primés (11). Le tout dans un succès arraché en prolongation à domicile, face à une faible équipe de Golden State. Avant ce match, Portland avait enchaîné deux défaites et paraissait au bord du gouffre, englué dans le ventre mou de l’Ouest. Depuis, Lillard a donc pris feu et relancé les siens, qui occupent le neuvième rang de leur conférence (bilan de 23-27), dans le sillage des Grizzlies (8es, 24-25).

Damian Lillard (Portland) contre Houston en NBA le 29 janvier 2020Getty Images

Un triple double face à Westbrook

C’est ce que retenait Lillard samedi soir, après son énième carton : la progression collective. "C’est un bon sentiment (…) On commence à comprendre ce qui fonctionne pour nous, a-t-il dit, dans des propos rapportés par ESPN. L’arrivée de Trevor (Ariza, en provenance de Sacramento, depuis cinq matches) a fait une énorme différence pour nous, des deux côtés du terrain." Globalement, Damian Lillard, que l’on connaît en scoreur fou, fait tout bien en ce moment, à la passe y compris.

"Les équipes essaient de s’adapter, de me rendre la tâche difficile, explique celui qui a signé 12 passes décisives en ne perdant qu’un seul ballon face au Jazz. Je continue à être agressif pour provoquer une réaction. Si un défenseur compense pour me bloquer l’accès au panier, je déplace le ballon là où il vient. C’est assez simple." Même au niveau du rebond, Lillard est présent. Comme un symbole, c’est face aux Rockets d’un Russell Westbrook spécialiste du genre, et avec qui il a un contentieux, que "Dame" a effectué son premier triple double en NBA (36 points, 11 passes, 10 rebonds).

Voilà pour la pluie d’éloges. Mais celle-ci ne doit pas masquer les difficultés des Blazers, qui sont l’équipe au plus faible nombre moyen de passes décisives par rencontre (20) et qui étaient attendus dans les hauteurs de la conférence Ouest, dont ils ont été finalistes lors des derniers playoffs. Un Damian Lillard stratosphérique les replace dans la course aux phases finales, à quelques jours d'un All-Star Game auquel il va participer. Mais quand il redescendra sur terre, tous leurs problèmes ne se seront pas envolés.