Le match : Lillard flambe, les Blazers s’en sortent de justesse contre les Kings

Un duel d’arrières et de meneurs en Californie. Les Trail Blazers et les Kings ont fait parler la poudre avec Damian Lillard et CJ McCollum d’un côté, De’Aaron Fox, Buddy Hield et le rookie Tyrese Haliburton de l’autre. Un duel engagé, disputé jusqu’au bout mais finalement remporté par Portland (132-126).

Avec un homme au cœur de ce succès : Lillard, auteur de 40 points (11 sur 23) et 13 passes décisives ! La superstar des Blazers a porté son équipe sur ses épaules tout au long du match, notamment après le mauvais départ dans le premier quart (33-43) et alors même que la franchise de l’Oregon était encore menée à l’entame des douze dernières minutes.

Lillard était bien épaulé par McCollum, qui culmine à 28 points, 7 rebonds et 10 passes. En face, Fox (29 pts), Hield (26) et Haliburton (17 pts, 9 pds) ont tout tenté. Mais ils manquaient de réussite et d’expérience pour vraiment faire chuter les Blazers.

Le joueur : Luka Doncic fête le retour de Kristaps Porzingis

Opéré du genou juste après les derniers playoffs, Kristaps Porzingis faisait hier soir ses premiers pas sur les parquets cette saison. Luka Doncic l’a accueilli comme il se doit. Avec l’un de ses cartons habituels. Le prodige slovène compilait 34 points, 13 rebonds et 9 passes décisives tandis que les Dallas Mavericks l’emportaient assez aisément contre les Charlotte Hornets (104-93). "Ça change tout pour nous quand ces deux gars là sont ensemble sur le terrain", note le coach Rick Carlisle.

En manque de rythme, Porzingis s’est tout de même illustré en inscrivant 16 points (4 rebonds et 2 blocks) en seulement 21 minutes. "J’ai essayé de faire tout ce que je pouvais avec le temps de jeu que l’on m’a donné. J’ai essayé d’être agressif", confie le Letton. Les deux All-Stars européens vont pouvoir reprendre leurs marques et leurs habitudes. Leur duo peut potentiellement poser de gros problèmes à toutes les défenses de la ligue. Surtout que les Mavericks sont sur une très belle dynamique : ils ont gagné leur quatre derniers matches.

La performance : Giannis Antetokounmpo en triple-double contre Detroit

Troisième choc entre l’une des meilleures équipes de la Conférence Est et l’une des plus mauvaises. Troisième issue logique avec la nouvelle victoire des Bucks contre les Pistons hier soir (110-101). Les joueurs de Milwaukee n’ont pas eu nécessairement besoin de forcer leur talent. Ils ont surtout suivi l’exemple de Giannis Antetokounmpo, auteur du vingtième triple-double de sa carrière. 22 points, 10 rebonds et 10 passes au compteur du double-MVP. Et déjà huit victoires en douze matches pour la franchise du Wisconsin.

La surprise : Nickeil Alexander-Walker plante 37 points

Le COVID-19 rend cette saison complètement imprévisible. Avec plusieurs joueurs absents hier soir, les Pelicans ont donné 33 minutes au sophomore Nickeil Alexander-Walker. Le Canadien, cousin de Shai Gilgeous-Alexander, a débuté la rencontre et a profité de l’opportunité pour s’illustrer. Il a inscrit 37 points tout en captant 8 rebonds. Son record au scoring, évidemment. Mais ce ne fut pas suffisant pour venir à bout des Clippers de Kawhi Leonard (28 pts, 9 pds), finalement vainqueurs (106-111).

Les Français : Timothé Luwawu-Cabarrot continue de se montrer

Premier derby new-yorkais de la saison avec le choc entre les Nets et les Knicks hier soir. Portée par Kevin Durant (26 pts), l’équipe de Brooklyn l’a emporté quelques heures après l’annonce du transfert de James Harden. Timothé Luwawu-Cabarrot a fait sa part du boulot en inscrivant 13 points en sortie de banc.

Theo Maledon compilait pour sa part 7 points et 4 passes avec le Thunder, battu par les Lakers. 9 points et 4 passes pour Nicolas Batum lors de la nouvelle victoire des Clippers.

Tous les scores

Hornets - Mavericks : 93-104

Pistons - Bucks : 101-110

Knicks - Nets : 109-116

Timberwolves - Grizzlies : 107-118

Thunder - Lakers : 99-128

Clippers - Pelicans : 111-106

Kings - Trail Blazers : 126-132

