"Si le "load management" avait existé, qui sait ? Je serais sûrement encore un Chicago Bull aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas", a déclaré Derrick Rose (Detroit) dans une interview à NBC Sports. Voué à devenir une superstar de la Ligue, désigné MVP de la saison 2010-2011 à 22 ans seulement, l'arrière s'était rompu les ligaments croisés du genou gauche un an plus tard, en match du premier tour des play-offs contre Philadelphie, alors que les Bulls menaient de 12 points à 1'22 du terme.

Il fit son retour sur les parquets en octobre 2013, avant de se blesser à peine un mois plus tard, au ménisque de son genou droit cette fois. D'autres blessures aux genoux et au plancher orbital ont plombé ses années aux Bulls qu'il a quittés en 2016, avant de poursuivre sa carrière à New York, Cleveland et Minnesota où il a retrouvé un bon niveau la saison passée (18,8 pts, 5,6 passes de moyenne).

La question du "load management" divise en NBA

"Je ne pense pas que j'aurais été aussi loin que Kawhi (Leonard) en termes de prudence par rapport à sa blessure, ou ce qu'il a", a néanmoins ajouté l'arrière de 31 ans, à propos de l'ailier des Los Angeles Clippers, récemment critiqué pour s'être ménagé alors que la saison régulière n'en est qu'au début. Forfait contre Milwaukee le 7 novembre, invoquant des douleurs chroniques au genou gauche, Leonard reste sur trois autres matches manqués au prétexte d'une sérieuse contusion à ce même genou. Il doit faire son retour ce mercredi face à Boston.

Kawhi Leonard durante Los Angeles Clippers vs Portland Trail BlazersGetty Images

La question du "load management" divise en NBA, la Ligue n'hésitant pas depuis 2017 à infliger une amende de 100.000 dollars à toute équipe qui choisirait de reposer un joueur non-blessé lors d'un match télévisé à l'échelle nationale. Si LeBron James (Lakers) a affirmé que s'il n'était pas blessé, il jouait, Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks, a lui estimé que cette stratégie "permettrait de pouvoir plus profiter des stars pendant les play-offs. On resserre les rotations à ce moment-là, et certains gars jouent plus. C'est ce qu'on veut voir non ?".