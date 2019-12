Ils étaient incertains jusqu'au début du match, mais LeBron James et Anthony Davis avaient fait le déplacement à Portland et ils ont finalement permis à des Lakers en difficulté de l'emporter 128-120 face aux Trail Blazers. LeBron James a signé un double-double (21 points et 16 passes décisives), alors qu'Anthony Davis a marqué 20 points et pris 9 rebonds. Le remplaçant Kyle Kuzma s'est également illustré avec 24 points.

Mais les Lakers, qui s'évitent l'humiliation d'une cinquième défaite d'affilée, n'auront pas le temps de savourer cette victoire puisqu'ils doivent affronter dès ce dimanche les Mavericks, qui enregistrent de leur côté le retour de Luka Doncic. Et pour son deuxième match depuis sa blessure, le prodige slovène a repris le même tempo qui était le sien depuis le début de la saison, en signant un triple-double, avec 31 points, 12 rebonds et 15 passes décisives. Avec une large victoire 141-121 sur le parquet des Warriors, Dallas a même battu un record de franchise avec un total de 24 paniers à 3 points (à seulement 3 unités du record en NBA).

Les Frenchies: Rudy Gobert vainqueur, Evan Fournier scoreur

Les deux Français qui ont foulé les parquets samedi avaient fort à faire, avec le Jazz de Rudy Gobert qui se mesurait aux Clippers de Kawhi Leonard et le Magic d'Evan Fournier qui affrontaient les Bucks, premiers de la conférence Est. Malgré l'absence de Giannis Antetokounmpo (douleur au dos), Milwaukee a dominé Orlando 111-100. Evan Fournier a tout de même marqué 23 points (3 rebonds et 2 passes décisives). De son côté, Utah a parfaitement réussi son déplacement en l'emportant 120-107 face à des Clippers très maladroits (35 sur 95 aux tirs, 12 sur 40 à 3 points). Rudy Gobert a marqué 12 points, offert 9 passes décisives et pris 7 rebonds.

Rudy Gobert avec le Jazz face aux Suns, le 28 octobre 2019.Getty Images

"Back-to-back" réussi pour Miami

Deux matchs et deux victoires en deux jours: c'est le bilan du Heat après sa victoire contre Philadelphie (117-116), arrachée en prolongation grâce à un lancer franc réussi par Jimmy Butler à 2,3 secondes de la fin. Jimmy Butler finit la rencontre avec 25 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. Miami compte désormais 15 victoires pour une seule défaite à domicile, tandis que les Sixers peinent toujours à l'extérieur (10 défaites pour 7 victoires).