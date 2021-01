L’affiche majeure de ce Martin Luther King Day a tenu ses promesses. Un choc au sommet entre deux des principaux candidats au titre : les Bucks et les Nets. Un match engagé, serré jusqu’au bout, avec des performances stellaires des superstars présentes sur le parquet. Et une victoire sur le fil de Brooklyn (125-123). Sur un ultime panier à trois-points de Kevin Durant, bien servi par James Harden.

Doncic dépasse Jordan, le Jazz enchaîne et les Clippers impressionnent

Une action décisive qui illustre toute la puissance du nouveau duo des Nets (en attendant le retour de Kyrie Irving mercredi soir). Deux MVP, soit un de trop pour Giannis Antetokounmpo, auteur de 34 points, 12 rebonds et 7 passes mais en infériorité numérique contre Durant et Harden. Les deux compères de Brooklyn ont inscrit respectivement 30 et 34 points, avec aussi 12 passes décisives pour l’ancien joueur des Rockets.