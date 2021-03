L'édition 2021 du All-Star Game ne sera définitivement pas comme les autres. Contesté par de nombreux joueurs dont Kawhi Leonard, cet évènement phare de la NBA se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi à Atlanta, presque à huis clos. Et deux des joueurs concernés par le All-Star Game ne pourront s'illustrer sur le parquet de la State Farm Arena.

Et leur absence aurait pu être évitée. Les deux joueurs des 76ers ont été en contact avec un barber de Philadelphie, qui a été testé positif au coronavirus dimanche. Embiid et Simmons ont ainsi été déclaré cas contacts et ont été écartés de l'All-Star Game. Le premier était sélectionné dans la Team Durant, et le second avait été choisi par LeBron James dans son équipe.

