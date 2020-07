NBA - A l'occasion de leur premier match amical, à une semaine de la reprise de la NBA à huis clos à Orlando, les Milwaukee Bucks, emmenés par un grand Giannis Antetoukounmpo auteur de 22 points en 21 minutes de jeu, ont largement dominé les San Antonio Spurs (113-92) ce jeudi.

Les Milwaukee Bucks, prétendants au titre, ont aisément battu (113-92) les San Antonio Spurs pour leur premier match amical préparatoire à la reprise de la saison NBA. Leur star Giannis Antetoukounmpo a déjà fait parler sa puissance, jeudi à Disney World. Les Bucks, qui disposent du meilleur bilan de la saison régulière (53 victoires, 12 défaites), ont pris la mesure de leurs adversaires dès le deuxième quart-temps, avant de définitivement creuser l'écart (38-26) au troisième.

NBA Ouïghours : la NBA se retire d'une académie au Xinjiang en Chine IL Y A 13 HEURES

Antetokounmpo, favori à sa propre succession pour le titre de MVP, a montré qu'il tenait déjà la forme, malgré plus de quatre mois sans jouer en raison de la pandémie de coronavirus qui a interrompu la saison le 11 mars. Il a fini avec 22 points (à 9/13 aux tirs), 4 passes, 3 rebonds et 3 interceptions en 21 minutes. Son lieutenant Khris Middleton s'est lui aussi distingué avec 16 points et 5 passes, tout comme le pivot Brook Lopez (17 pts, 4 rbds, 2 contres).

En face, les Spurs n'ont pas pesé bien lourd, notamment à l'intérieur où ils sont privés de LaMarcus Aldridge blessé et forfait pour le reste de la saison. Le meneur Dejountay Murray (13 pts) n'a pas suffi à combler la discrétion de la star DeMar DeRozan (8 pts). Les Texans, 12e à l'Ouest, devront vite se ressaisir s'ils veulent offrir à Gregg Popovich une 23e participation d'affilée aux play-offs.

Indiana domine Portland d'une courte tête

Dans l'autre match du début d'après-midi, Indiana est venu à bout de Portland (91-88). Le collectif des Pacers (50 points du banc, dont 16 du seul Justin Holiday) s'est montré légèrement plus au point que celui des Trail Blazers où par ailleurs la star Damian Lillard est restée en sommeil (4 pts à 1/5 aux tirs, 7 passes).

Play Icon WATCH Antetokounmpo : "Je ne peux pas me plaindre, mon appartement en Grèce était plus petit que ma suite" 00:00:58

NBA Orlando et les Clippers ont essuyé les plâtres, voilà à quoi ressemblera la NBA cet été IL Y A 17 HEURES