Le Buzz

La bagarre entre Joel Embiid et Karl-Anthony Towns n'a (heureusement) pas duré sur le parquet. Mais elle a repris de plus belle sur les réseaux sociaux. Quelques minutes après l'altercation qui les a opposés lors du match opposant les Sixers au Wolves (117-95), et qui a entraîné leur exclusion, les deux ennemis se sont invectivés tour à tour.

Embiid a dégainé le premier, avec un post diffusé sur Instagram et Twitter : "Grande victoire d'équipe ! J'ai été élevé autour des lions et un chat s'en est pris à moi ce soir", a-t-il écrit. Le chat, c'est évidemment Towns, puisque ses initiales forment le mot "KAT". La superstar de Philadelphie s'en est également pris à sa mère, apparue très agressive lors de son retour au vestiaire. "Même sa mère m'a fait des doigts d'honneur !"

" Imaginez quelqu'un parler après avoir perdu de 20 points… "

Towns a vite répliqué, se moquant des hashtags utilisés par son rival et diffusant une photo de lui en larmes, datant des demi-finales de conférence de la saison dernière, où le pivot et sa franchise avaient été éliminés par Toronto. Ce qui a entraîné une nouvelle réplique de l'intéressé. "Imaginez quelqu'un parler après avoir perdu de 20 points, a-t-il écrit, dans un autre post. Vas-y, utilise une photo de moi déçu d'avoir perdu au second tour des play-offs ! Oh, attends, toi tu n'y es jamais allé. Donc tu ne sais pas ce que c'est. Il a enfin gagné trois matches et il se met à parler, alors qu'il ne parle jamais. Tu as été une mauviette toute ta vie. C'est pour ça que tu as a été traité par tu sais qui. Je ne vais pas tout déballer sur toi mais je connais les faits !"

Voilà qui ne devrait pas arranger leur cas, alors que les deux hommes sont exposés à des sanctions.